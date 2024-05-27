周杰倫初出道演出惹負評　聲樂家狠批：不能預見是大明星

台灣天王周杰倫（周董），2000年出道至今嘅佢，紅遍全球嘅同時，演唱會飛更係一票難求，而日前曾點評楊丞琳「夾式唱腔」、那英「修音」爆紅嘅加拿大聲樂老師Rozette，亦受邀評論天王周杰倫嘅進化史，睇番天王初出道參演《超級新人王》嘅青澀演出，Rozette指出周董「兩根手指夾麥克風」方式透露出當時「沒自信」，直言：「我不覺得能預見，這傢伙注定是個大明星。」

加拿大聲樂老師Rozette，有着將每位歌手唱腔都模仿得維妙維肖嘅功力，日前佢就點評「周杰倫進化史」道：「我不覺得能預見，這傢伙注定是個大明星。」表示自己雖然判斷錯誤，但不可否認嘅係：「他的唱功還有待提高」；隨後又讚周董嘅整體能力還是很強的，並指出周董用2隻手指夾咪方式：「沒自信、沒經驗，像小學生第一次握筆。」並現場模仿起周董嘅哭腔。最後，Rozette亦指出2001年周董LIVE演唱《龍捲風》中，周董每個音符嘅開頭都用力過度，轉音更係「黏黏糊糊」，聽唔出清晰輪廓，雖然整體演出相當不穩定，但比起修音，反而更愛聽歌手「人性化」嘅一面。