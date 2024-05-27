周揚青《浪姐5》遭淘汰　霸氣宣布：再也不接唱跳節目

內地網紅周揚青早年因同台灣舞王羅志祥（小豬）「毀滅式分手」，繼而正式加入娛樂圈成為藝人，之後宣布出演內地真人騷《乘風2024》（又名《浪姐5》），冇唱跳基礎嘅佢喺節目中不斷突破自我，一路過關斬將捱到第3次公演，可惜最後因排名落後，喺最新一集中難逃淘汰命運，不過周揚青就表示冇遺憾，甚至感性表示因為參賽嘅關係，令佢見識到好多人優秀嘅人為自己熱愛嘅事物努力，令佢被呢種熱情及衝勁深深感動：「其實我沒有抱着要交朋友的目的，但是我真的認識了很多很知心的朋友，所以我來這節目真的是一丁點遺憾都沒有，我是非常感恩可以遇到你們。」

隨後，周揚青亦將自己受訪片段分享喺社交網，並寫道：「雖然我人走了！但是你們如果需要我的面膜呀衣服呀啥的，你們需要就直接說！我就直接送！我永遠都是你們的後備，人走，茶不涼～」由此可見，周揚青喺今次真人騷中雖然落選收場，不過收穫滿滿之餘，直率性格亦引嚟唔少網友留言道：「可愛直爽的性格真的好圈粉！」、「就喜歡姐姐這個性格，大方又有意思！」、「真的好優秀好直間的姐姐！」

不過佢指喺網上睇到網民留言後提出疑惑：「為甚麼我明明很努力了，大家卻還是希望我趕緊走呀？」更表示：「再也不接唱跳節目。」惹起網民熱烈討論，「周揚青說唱跳這種節目再也不接了」衝上熱搜，有網民就批評：「所以她擅長甚麼？炫富嗎」、「因為你根本就不會唱跳，你這種純屬就是瞎胡鬧」，亦有網民為她護航讚她有進步、更指：「姐在努力體驗各種各樣的人生本身就太酷了！很符合姐。」