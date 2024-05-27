譚嘉儀小背心勁歌熱舞　即興飛到加拿大睇騷

歌手譚嘉儀早前孖吳業坤飛到紐約一同舉辦音樂會，完騷後她亦不急返港，繼續到處旅遊，趁機來一個小假期。

近日譚嘉儀又再去到第二個主題樂園大玩特玩，前日她就在社交平台上分享靚相，相中她穿着貼身小背心搭配熱褲，大晒白滑玉背和逆天長腿，胸前事業線更是約隱約現，相當吸睛。除此之外，她更上傳了苦練多時的跳舞視頻，留言說：「呢隻手指舞真係好難，練左好耐，練到手指都抽筋，But I love this song。」一眾網友紛紛即留言說：「好搞笑，成個大細路咁」、「跳得好好」，連圈中好友王子涵都忍不住留言大讚：「好睇好睇」。

而昨日，「大細路」譚嘉儀又即興改機票飛到加拿大欣賞自己偶像Avril Lavigne 的演唱會，她留言說：「咁岩喺美國臨走之前一日！！知道原來Avril 會喺溫哥華開演唱會！！就即刻改機票，決定飛埋去加拿大！Avril 真係好正，由細到大都超鍾意佢！！夾band都係夾佢嘅歌，之前佢準備嚟香港開演唱會，但係最後又取消咗，所以今次一定要把握機會去睇，終於圓夢啦，真係叫到聲沙～現場氣氛超正。」相當盡興。