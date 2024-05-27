夏日必學　曬傷後三日急救紓緩法

炎炎夏日，不少人都喜歡到海灘玩水或是出海暢游，但若沒有做好前期防曬準備，很容易會曬黑、曬傷，皮膚發紅而且熱辣辣。有南韓皮膚科醫生就在社交平台分享了超低成本的曬後急救法，簡單易操作。

暴曬後，皮膚受到紫外線的輻射和血管擴張的影響，會出現紅腫、灼熱等情況。南韓皮膚科醫生李藝恩表示此階段的首要任務是冷卻鎮靜皮膚，建議使用生理鹽水及無酒精的蘆薈膠為肌膚降溫和補充水分。她特別提到，由於皮膚處於紅燙敏感的狀態，應該避免直接冰敷或是使用功能性護膚品，這可能會刺激皮膚。而生理鹽水成分簡單、溫和，不但可為肌膚降溫，還能快速為肌膚補充水分，不過她提醒敷完生理鹽水需要洗臉，避免鹽分殘留；而蘆薈膠則有極佳的保濕和冷卻效果，當中的肽多糖酶也能鎮靜紓緩受刺激的皮膚。

使用方法也很簡單，只需先以清水洗臉，再以冷藏的無菌生理鹽水浸濕化妝棉，然後將其敷在額頭、面頰、鼻梁等容易曬傷的部位，然後將無酒精的蘆薈膠厚塗於全臉和化妝棉之上，大概敷10分鐘後即可，隨後可把化妝棉反轉再敷10分鐘。最後洗淨臉上的殘留物，再薄薄塗上一層蘆薈膠。另外還可將毛巾用冰水浸濕，放在脖子後的大椎穴部位進行冰敷，紓緩曬後的不適感。連續進行以上的急救紓緩步驟3天後，就可進行後續的美白收復步驟。