一刀兩斷！畢彼特15歲女兒演音樂劇被爆不再跟父姓

荷里活銀壇昔日夫婦畢彼特（Brad Pitt）與老婆安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）自離婚後因子女的撫養權問題而反晒面，安祖蓮娜更被指拉攏子女齊反畢佬，而近日有傳他們的15歲女兒慧雲（Vivienne）決定棄父姓。

據知她最近參演母親監製的新百老匯音樂劇《局外人》（The Outsiders），她在演員名單中的姓名由原來的慧雲祖莉-彼特（Vivienne Jolie-Pitt）改為慧雲祖莉，有傳媒已證實事件。不過暫時未知慧雲是否已入紙正式申請改名。除了慧雲之外，去年「畢安」的埃塞俄比亞養女莎夏娜（Zahara）入讀大學時亦被傳同樣棄父姓以「莎夏娜瑪莉祖莉」（Zahara Marley Jolie）來介紹自己。至於他們的養子柏斯（Pax）去年亦被爆曾於2020年在社交網站出post爆粗喪鬧父親是「世界級仆X」。

除了「畢安」女兒之外，早前亦有傳男星湯告魯斯（Tom Cruise）和影星前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）的女兒蘇莉告魯斯（Suri Cruise），亦演舞台劇時在演員表中被發現已取消父姓，以「蘇莉露爾」（Suri Noelle）作為姓名，露爾正是其母親姬蒂的中間名。即令外界揣測她是否想與父親斷絕關係。