用廣東話讚港迷好叻！IU演繹《一人之境》送驚喜

韓國樂壇天后IU前日（25日）起一連兩晚假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是她繼2018年後，相隔近6年再在香港開騷，她接連獻唱逾3小時，全晚氣氛持續高漲。

IU以新歌《Holssi》揭開序幕，之後又送上《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》及《Through the Night》等人氣作品。

一向寵粉的IU特別練習廣東話跟港迷互動，她用廣東話說：「好耐冇嚟香港啦，好開心，好掛住大家！」聽到全場粉絲跟住唱，又用廣東話讚「大家好叻」，她又特別準備廣東歌，演繹林家謙的《一人之境》，她表示練習歌曲時發現唱外語歌真的不容易：「雖然我有努力練習，但真的好難！」

是次演出在觀眾的熱情呼喊下，IU進行了兩次Encore環節，她又接受現場粉絲點唱，唱出《Drama》、《This Right Now》、《Palette》及《Dear Name》等歌曲，唱到《Dear Name》時，她表示最難忘是6年前在港騷上演唱該曲時全場粉絲為她準備的驚喜：「每次唱這首歌時都會想起香港，直到現在沒有驚喜能超越那一次。」最後她以《Every End of the Day》一曲為演唱會劃上完美句號，並承諾很快會再來港跟大家見面，又用廣東話說：「你哋要身體健康，我愛你哋！」