用廣東話讚港迷好叻！IU演繹《一人之境》送驚喜

韓國樂壇天后IU前日(25日)起一連兩晚假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會,是她繼2018年後,相隔近6年再在香港開騷,她接連獻唱逾3小時,全晚氣氛持續高漲。

IU以新歌《Holssi》揭開序幕,之後又送上《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》及《Through the Night》等人氣作品。

一向寵粉的IU特別練習廣東話跟港迷互動,她用廣東話說:「好耐冇嚟香港啦,好開心,好掛住大家!」聽到全場粉絲跟住唱,又用廣東話讚「大家好叻」,她又特別準備廣東歌,演繹林家謙的《一人之境》,她表示練習歌曲時發現唱外語歌真的不容易:「雖然我有努力練習,但真的好難!」

是次演出在觀眾的熱情呼喊下,IU進行了兩次Encore環節,她又接受現場粉絲點唱,唱出《Drama》、《This Right Now》、《Palette》及《Dear Name》等歌曲,唱到《Dear Name》時,她表示最難忘是6年前在港騷上演唱該曲時全場粉絲為她準備的驚喜:「每次唱這首歌時都會想起香港,直到現在沒有驚喜能超越那一次。」最後她以《Every End of the Day》一曲為演唱會劃上完美句號,並承諾很快會再來港跟大家見面,又用廣東話說:「你哋要身體健康,我愛你哋!」