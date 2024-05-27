賀軍翔被爆曾扮醉「喇舌」　 還原案發過程疑有人魚目混珠

台灣型男賀軍翔（小美）前日（24日）突遭提告「妨害性自主」，被台灣執法部門搜索住所，並扣查其手機後，網上傳聞滿天，包括傳過受害人係酒店紅牌公關，又傳過係女荷官，全部消息均未得證實。今日再有台媒報道，指有知情人士爆料，稱賀軍翔從以前就有傳酒品不佳，去年某場私人聚會上，佢見到外形亮眼嘅女生後，先表現出風度一面，但幾杯黃湯下肚後，開始有意無意觸碰女生嘅手、面，甚至摸大腿，令對方感覺好唔舒服，打算向賀軍翔提告。

此外，仲有線上女星透露，多年前曾喺KTV遇過賀軍翔，眾人幾杯酒落肚後，賀軍翔會鎖定幾位漂亮女生開始玩遊戲，仲會裝醉藉機「喇舌（舌吻）」，不過因為佢長相帥氣，所以有啲女生都願意配合。

同時，台灣狗仔葛斯齊尋晚（26日）開Live爆料，指佢知道件事係今年1月7日發生，因賀軍翔當晚剛好有朋友喺松山區酒吧Call佢到場，但之前賀軍翔已經喺雪茄吧飲咗唔少，直到佢凌晨3點去到松山區酒吧時，佢同好友入到私人招待所嘅公開吧枱，並非包廂。

葛斯齊話當時賀軍翔已經7分醉，坐喺公開梳化上，所有服務生都行出行入，其實在場人士都會見到佢。因當下同賀同坐嘅一名友人有玩德州撲克，酒吧樓上嘅女荷官知道賀軍翔喺現身，女方想認識賀軍翔，就去到眾人吧枱，不過當時賀軍翔已經倒臥喺梳化，女荷官想要敬酒時，賀軍翔就被叫醒。後嚟賀軍翔同女荷官敬酒完，已經倒了，前後時間只有5分鐘以內，跟住女荷官上樓繼續上班。賀軍翔就喺梳化瞓到早上六點，佢一個人喺店員攙扶之下坐的直離開。早上11點，女荷官連同一位男客人一同離開該場所，返到男客人家中。

葛斯齊表示，賀軍翔同女荷官兩人當晚碰面只有3分鐘，質疑要「構成妨害性自主」時間唔太夠。而且女方11點離開時，仲同男客人有講有笑離開，並冇直接去派出所，亦冇透露出被欺負，令佢認為事件唔太單純，因而質疑可能有人濫用「Me Too」魚目混珠。