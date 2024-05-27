遊艇玩變身　驚喜在細節

求變是驅使設計師不斷進步的原動力，而在遊艇設計這個範疇上，變的可能性，大得難以估量，由船體的造型、顏色、物料，再到功能與性能上的突破，每個細節都可以給用家帶來驚喜。像今次介紹的概念遊艇，無不加入「變身」功能，體現了設計師那顆敢於求變的心。

Indah：「尾」態活現

位於船尾的海灘俱樂部（Beach Club），是許多遊艇愛好者關注的設施，而為了擴大其活動空間，折疊式艙壁艉板（Fold Down Bulkheads Transom）應運而生，這項變形功能更漸漸成為遊艇設計的主流，尤其是對中小型遊艇而言，相當實用。不過，對大型遊艇來說，似乎弊多於利，因為展開和合上艙壁需要安裝大型液壓系統，這些沉重裝置不但耗電量高，還會造成不必要的操作風險，因此設計工作室Opalinski Design House構思出旋轉橫樑（Rotational Transom）的設計，其開合方式類似普通鉸鏈門，只需小型電動馬達就可操作，既快捷又安全，並作為概念遊艇「Indah」的重點功能。

從預想圖所見，長120米的「Indah」，船體為灰鋼製造，配搭鋁製上層建築，共有5層甲板，排水量達5,500GT，規模巨大。根據平面設計圖，頂層甲板設有戶外休息區；與船身同寬的主人套房獨佔一層；主甲板可找到客房、用餐區和休息室；另有可存放水上玩意的船員甲板和設有機械室的底層甲板。設施方面，除了直升機停機坪和兩個泳池外，位於船尾的海灘俱樂部更具備變形功能，可因應需要像紙扇一樣向左右兩側展開，露出額外的甲板，貌以海中游魚的尾鰭，不但擴大活動空間，也為希望親近海洋的用家提供了一個很好的平台。

性能方面，「Indah」由4台MTU16V發動機提供動力，最高時速為24節，航程為7,000海里，還加入柴電推進套件、太陽能發電表面塗層等綠色技術，最大限度地減少碳足迹。

THREE05：二合為一

由Meyer Yachts與Meyer Floating Solutions攜手推出的設計概念，由一艘125米長的遊艇和一座180米長的浮動別墅組成，因兩者的造型相似，邊緣位置又能無縫接合，看起來像把一艘超級遊艇割裂成左右兩半，可隨時合體和分體。

遊艇部分的排水量為7,500GT，可容納30位客人，設施應有盡有，並採用由燃料電池和蓄電池組成的環保混合技術提供動力。至於以可持續材料建造的別墅部分，提供2,100平方米的生活空間，並配備泳池、直升機停機坪、小型碼頭等設施。

KORMARAN K7：可大可小

出自奧地利公司KORMARAN的同名傑作，長7米，呈金色的碳纖維船體，配備一對液壓臂和一組折疊式水翼，只需觸動按鈕，即可於航行過程中變形，使寬度由1.5米擴充成3.5米，巧妙地將單體船的靈活、雙體船的穩定、三體船的寬敞、水翼船的速度感融於一體，堪稱遊艇版「變形金剛」！當錨定時，船首的摺疊部分又可展開成柚木甲板，為船主帶來一個游泳平台。

性能方面，「KORMARAN K7」配備三重噴氣發動機，最高功率達到660kW，若在單體船模式下，水翼能將船體提升到離水面更遠的位置，減低水阻，令最高速度達到38節，可航行108海里。