楊千嬅開騷實名際粉絲反冇得入場　憶巡唱一周年落淚

歌手楊千嬅日前於泉州舉行巡唱，於容納25,000人體育場開唱，由於一下子大批樂迷湧入場，以至現場交通堵塞，加上門票採用實名際及人臉識別，令不少買了黃牛票或透過朋友、老公買票的觀眾，即使到場後使盡唇舌，出動結婚證書也無補於事，後來更驚動執法人員，仍然未能成功進場，結果只能於核心外圍聽歌，有粉絲於網上呻苦，表示為了千嬅演唱會，千里迢迢買來車票及住宿費，最終花了錢卻未能如願睇騷，失望非常。

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回憶今次巡演至今剛好一年，千嬅也感性表示沒想到自己走到現在還可以做巡演：「真的是義無反顧的追夢過程，但是覺得非常好，真是一個很大的意義，記得一年前5月開始巡演，首場在廣州，當時準備得好好，因為幾年來一直訓練自己的聲樂，覺得自己狀態特別的好，誰知道開演之前一個禮拜，我得到新冠，意志力突然下沉，不知應該怎麼辦。」但認為這是上天給她的考驗，所以經過幾日沉殿後，終成功開騷，繼而展開新一章音樂人生，她說：「很感謝觀眾在網上的支持、鼓勵，感謝大家喜歡廣東歌，你們在我的人生入面很重要，是一輩子的。」說罷便開始哽咽，自言感性的她，坦言生仔後情況更厲害，不過認為人要忠於自己最為重要，即使喜歡笑、喜歡哭也不是問題，會繼續為夢想堅持。

而開騷前，千嬅於泉州四圍遊覽，既走到當地非物質文化遺產館參觀，又到咖啡店打卡，吸引不少粉絲前來集郵。

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