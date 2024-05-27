梁靜茹深圳開騷着6米長裙亮相　真情剖白淚灑舞台

馬來西亞歌手梁靜茹「2024當我們談論愛情」巡唱25日喺深圳開唱，為咗帶畀觀眾難忘印象，特地重金打造全新豪華造型外，演出尾聲更忍唔住淚曬舞台道：「今天的淚水完全是感動的淚水，完全是你們給我的能量，我希望每一個人在每一個音符或每一句歌詞，會找到心中的小亮光，不要放棄勇往直前，一定會成功。」

隨着歌曲《寧夏》播出，舞台更化身綠野仙蹤般充滿綠意盎然，而梁靜茹身上4片6米長、弧線蜿蜒出花瓣輪廓的龐大裙擺，更用足24米嘅長布打造，氣勢磅礴咁展現出靈動嘅生命力，畫面震撼到令現場觀眾歡呼聲不斷；而誠意十足嘅梁靜茹，成晚唱足25首歌外，仲有近3分之1曲目翻新，並首度喺是次巡迴獻唱中演唱經典歌曲《聽不到》外，梁靜茹更用粵語同現場觀眾互動道：「鍾不鍾意呀？如果鍾意的話，那我們就繼續浪漫《沒有如果》。」最後，梁靜茹亦向觀眾道謝：「來自不同城市的粉絲們，辛苦你們的，應該我去找你們的，你們今天來看我，之後我巡迴去你們的家鄉，留言給我，我就會來了。」最後佢亦感性道：「其實我一點也不累，這是演唱會最魔幻的時刻，我是捨不得的。帶來最後一首歌，這首歌可以讓我重生《燕尾蝶》。」而接下來，梁靜茹亦將去廈門、佛山、青島、合肥、蘇州、福州、南昌、西安等地繼續巡迴演出，預計年底前仍有10多場演出。