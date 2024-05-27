成本有限！《標殺令2》製作費耗盡被迫改結局

早前有荷里活電影因盛傳成本問題而放棄開拍，其實過往亦出現過類似的情況，更有些電影因「錢唔夠使」而被迫作改動！

荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的電影向來有市場有口碑，雖然貴為大導演，但2004年他執導《標殺令2》（Kill Bill Vol. 2）卻因資金問題而遭遇阻滯。

據知原本該片的結局是女主角奧瑪花曼（Uma Thurman）飾演的「復仇之女」穿上婚紗於月光下在沙灘上與仇人比爾（Bill）用劍來決一死戰，而當時奧瑪亦已試過「新娘」造型拍海報，不過電影公司的老闆Harvey Weinstein卻就影片的製作費已耗盡為由提議該場戲放棄拍攝，結果昆頓將結局戲改在比爾家中發生亦即是最終上映的版本。雖然最終《標殺令》因片長的關係而「一分為二」，但Harvey並冇因此而獲利，兩片合共全球累積票房僅收3.3億美元（約26億港元）。

除了《標殺令2》之外，1989年的荷里活科幻大片《星空奇遇第五集》（Star Trek V: The Final Frontier）亦因資金問題而搞到「一鑊泡」！該片破天荒由片集的男主角「卻克隊長」威廉薛拿（William Shatner）親自執導，結果失晒控。威廉曾自爆當時拍到尾聲時資金已耗盡，結果被迫劇本中的高潮戲要全刪走而特技效果亦要大量減少。他當時說道：「我原本想畀觀眾睇到噴出岩石同火焰嘅驚天動地石頭怪。但最後我手裡只拎住一啲鵝卵石，我將之拋去個攝影機。」