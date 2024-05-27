蔡琴左右腳同傷冇得靚靚　重提失敗婚姻喊足3次

台灣「靚聲天后」蔡琴《好新琴演唱會香港站》 尾場26號晚假紅館舉行，吸引龍婷、「大小姐」林淑敏、林志美及余宜發等捧場。穿了黃色長裙上台的她連唱多首歌曲，期間又跟台下觀眾互動，她表示想向歌迷報告其近況，除她眼睛不好極懼光，但為觀眾看清楚其容貌也不介意被強光照射，當台燈熄後就會覺得視線模糊，要勞煩工作人員扶返後台外，其左右腳都傷了，尤其腳趾公最為嚴重，導致愛着高跟鞋的她不能再着高跟鞋，連就算識跳舞都不能再跳，說畢就微揭起長裙，露出她一對厚踭白短Boot，不過在演唱期間，她亦隨音樂擺動身體扭幾扭，專業演出贏得全場掌聲。

蔡琴在鳴謝環節時，身邊有位全黑打扮的男幕後人員，她介紀對方名叫多多，是她妹妹的兒子，他們兩母子多年來跟隨她穿州過省做巡唱，又爆姨甥料謂：「當年他只得9歲很可愛，但見他突然唉聲嘆氣，追問他為何時，多多說相信自己一輩子都是阿姨的僕人。」全場爆笑。

唱完《你的眼神》後，她被觀眾熱情牽動了情緒而感觸落淚，她說在45年唱歌生涯中，有風光時亦有低潮期，最谷底的一年是父親離世外，連唱片公司也列她入黑名單：「唱片公司不要我了，我不知怎辦，難過了很久，蔡琴唱了很多好歌，但流傳只有我可笑的婚姻，不是每個女人都好似我這麼幸福，相信不少女人和男人都有我的經歷，他們跟別人傾訴時，朋友會覺得煩，但我可以透過唱歌唱出感受，覺得要站起來唱歌給大家聽，每個人的鼓勵我都收到，覺得我回到台上是對的，最重要是你們，永遠跟我一起，不離不棄，你的鼓勵對我來說是最大力量，所以要多謝大家。」有觀眾叫她唱到100歲，她耍手擰頭謂不要，因為她不想帶住面具上台。

唱到個唱最後一首經典歌《恰似你的溫柔》時，她又指這歌不是只屬於蔡琴而是屬於所有人，所以她唱得很過癮。她唱到中段時，着歌迷開手機燈，令現場頓變成星海，又跟粉絲合唱：「懷念你，懷念從前，但願那海風再起，只為那浪花的手，恰似你的溫柔。」她更聯同樂手鞠躬謝幕，見全場觀眾起身拍掌，她以飛吻作回饋。

完騷後，她接受訪問時被讚重提失敗婚姻，表現很堅強，但她謙說不是堅強而只是道出內心的真實感受：「我的婚姻真的是被背叛，但內地報道寫到我很笨，好似是我一要開始要柏拉圖式，神經病嗎？而且愈傳愈誇張成為一個笑話，最難過時令我覺得我唱歌多年都沒有甚麼，只餘下八卦，那時令我覺得自己是不是一個大笨蛋嗎？我愛自由，是個有自主能力的獨立女性，亦不是女性主義者，對男人不是很兇，我有才華有觀眾，所以我覺得應站出來唱歌，不可再沉溺於悲傷中。」

談及她在騷上哭了3次，她說頭場的觀眾就調皮一點，令她喊了更多次，而尾場觀眾則很Cool，掌聲很短，笑言：「這些觀眾殺氣重。」不過她一樣深受感動，直言在尾場時自己也哭到不能。至於個唱主題是陪伴，而現場有不少觀眾陪伴長輩到場，她說：「我都看見，知道有位96歲的長者捧場，覺得他們很厲害，可由頭看到尾，今次演唱會推動陪伴主題很成功，我做過調查，我的觀眾也有平均年齡為30至40歲，我做到四代同堂觀眾群。」

最後問到其腳患，她說開騷時仍在劇痛，惟有忍痛跳舞，不過其腳趾外翻問題，連手術都幫不到她，她謂：「我曾經問過港及台的前輩，他們說做手術也沒用，只有痛，所以我今晚着的短靴也用了半天時間揀選。（眼睛是否有問題？）未致盲，但視力模糊，所以我平時要戴太陽眼鏡保護。」