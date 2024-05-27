譚輝智邀狄波拉做歌迷會會長食檸檬　即唱霆鋒歌搞喊對方

《中年好聲音2》亞軍譚輝智昨晚（26日）假九展Star Hall舉行一場《Fight For You》演唱會，是首位《中2》歌手舉行個唱，現場座無虛席，除了《中1》的羅啟豪及李佳外，輝智的「忠粉」拉姑（狄波拉）及陳淑芬等亦有到場支持。演唱會準時8時半開始，輝智在拳賽女郎引令下現身舞台，台下立即爆出歡呼，他隨即送上一曲《我恨我癡心》炒熱現場氣氛。

他表示由比賽至今天踏上這舞台，一切仍像在夢境一樣：「成40歲人竟然可以開演唱會！衷心感謝大家一直嘅支持。」他問觀眾是否特意入場看他的腹肌，笑指那只是噱頭，又表示很欣賞一位16歲便出道的歌手，會經常聽對方的作品：「今晚請到佢…阿媽拉姑嚟！」他望向台下的拉姑，笑問：「你個仔咁有型，點解你會留意我呢Pat嘢？」之後便唱出謝霆鋒的《愛後餘生》，台下拉姑即被感動得眼濕濕。

演唱會中段，換上經典卡通角色「柯南」的他，邀來大班《中2》戰友包括顏米羔、劉威煌、陳俞霏及陳蒨葶等，齊齊換上不同卡通角色的裝束大唱多首經典卡通主題曲。

在唱過張學友的《講你知》後，他情深款款的望向台下太太説：「呢年我走咗去唱歌，尤其呢排要準備今次演唱會，所以好少見到你，你幫我處理咗背後好多嘢，又要湊住小朋友，你都唔夠瞓，多謝你。」太太即感動流淚。在預備唱出個人新歌《多麼感激》前，他坦言要感謝太太、家人及一直支持他的好友。來到Encore環節，在唱過陳奕迅的《與我常在》後，演唱會於晚上11時15分正式完結。

輝智騷後受訪，問到對今次演出是否滿意？他坦言一般：「第一次一次過唱咁多首歌，可能今日個氣氛令我再放咗，去到尾段體能上有啲危僅僅夠。」他又指當中有幾首歌拿捏得不夠準繩，要再累積更多經驗，今次演出只給予自己合格水平，還有很大進步空間。

談到他趁機在台上跟太太示愛，太太又稱他做「死仔包」，他説：「佢平時唔會叫我死仔包，叫老公，我就叫佢個名。其實唔止向老婆，係將所有嘢都攞晒出嚟講吓，唔知仲有冇第2次機會嘛，我結婚都冇講咁多自己心底話。」

另提到他在台上唱陳奕迅的《大個女》時眼濕濕，他表示綵排時每當唱《大個女》也會想起自己的小朋友。至於會否開Part2？他笑謂：「Part2？Part 1都爭啲搞唔掂，哈哈！唔諗住，我想休息吓。」笑言欠顏米羔很多人情，待對方開騷再還。另談到他在台上邀請拉姑任歌迷會會長，結果慘食檸檬，他搞笑説：「好正常，唔通唔請咩，檸檬喎！我咪唱檸檬（霆鋒）嘅歌。」又笑指真的有問對方為何喜歡自己，但卻從未獲對方回覆，笑言估計因自己沒有攻擊性。