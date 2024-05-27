張致恒北上夜店搵錢被男粉「咀」　宣傳賭博疑墮法律陷阱

藝人張致恒（Steven）與老婆雯雯一日到黑嗌離婚，雖然陷財困，但雯雯不時指老公大食懶，被網民指家衰口不停。雖然Steven時常在不斷轉工、搵工，返幾日再轉工之中循環中，但早前有網民發現他終於生性，日前在社交網發布短片，見Steven在內地一間夜店酒吧唱歌表演，雯雯應該感安慰。Steven更一邊唱一邊向台邊的觀眾派簽名相。正當唱得與起時，就有一名身穿白Tee牛仔褲的觀眾拿一大紮粉紅玫瑰花走上台。

這位粉絲走上台之後，就走向正在唱歌的Steven，在遞上鮮花的同時，他還借機靠近他並疑送上了一個香吻，但其實只是在他耳邊說話。之後他就與Steven握了手，還在旁邊伴舞跳了幾下，相當熱情！有網民也在短片底下留言說：「出差費多少？我開士多看看請他如何。」

除了北上登台搵兩餐，Steven亦在社交平台接廣告，不過就相當危險。他昨日（26日）他在社交網貼出一則疑似是網上德州撲克平台網站的廣告。雖然他沒有寫上甚麼字句，但就在貼文中寫上了網站的網址。對此，不少網民都大表擔心，認為宣傳賭博會構成法律問題。