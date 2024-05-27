葉麗儀開騷賀入行55周年　獲贈翡翠鑽石首飾

歌手葉麗儀相隔10年，8月將在港舉行入行55周年演唱會，今午（27日）記者會上她以翡翠鑽石頸鏈及耳環登場，相當搶鏡。為配合演唱會主題，她更推出新歌《感恩》，席間MV首播，曾合作的音樂人包括鄭國江，以及已故顧嘉煇亦相繼「現身」。

受訪時葉麗儀坦言入行以來一直得到身邊人疼錫：「好似年前我68歲，仲有唱片公司搵我合作，歐丁玉又肯幫我，今次演唱會總監係倫永亮，佢同我合作咗25年。（55年嘅代表係祖母綠，同你啲首飾好襯。）係唱片公司老闆送畀我嘅，有次演出我着綠色，佢覺得好襯，所以送畀我。」

談到今次僅於伊館開騷兩場，葉麗儀坦言加場與否要視乎售票情況，不過她拒絕於紅館登場：「因為我啲粉絲年紀比較大，紅館好多樓梯，為佢哋嚟講唔係幾方便，要為佢哋考慮一下。」

至於屆時會由60年代時代曲唱到現在，倫永亮會幫手將很多手本名曲重新編排，唯獨《上海灘》：「之前我試過喺外國唱咗個新版，入後台換衫嘅時候，即刻有人問我會唔會唱番原裝㗎，哈哈！」她又坦言因為熱愛唱歌，暫時未有打算過退出樂壇：「我乳癌都好番20幾年嘞，最緊要係注意飲食同運動，身體健康就OK。」