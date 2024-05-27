姜濤翻拍韓劇上堂惡補演技　自爆多咀戲望唔會尷尬

ViuTV今日（27號）舉行「年中無休2024節目發布會」，男圑MIRROR 2位成員姜濤及Stanley（大表波），還有陳俞希、孫慧雪、黃心美、陳嘉寶及鄧麗欣（Stephy）等出席宣傳齊新節目，其中姜濤的粉絲「姜糖」最人強馬壯，企滿三層商場兼不停大叫為偶像造勢，而當中亦有Stanley的粉絲舉牌支持「大表波」。

當主持介紹由姜濤及Stanley領銜主演的港版新劇《無用的謊言》時，全場姜糖起哄，劇中兩男上映「嬲」字戲碼，齊力追劇中由葛綽瑤（YoYo）飾演的女主角。姜濤和Stanley直言有狂煲由韓國型男黃旼炫及徐志焄主演的韓版原著，Stanley謂：「睇番個劇就知發生咩事，其實好多韓劇情節唔可以擺番落港劇度，所以要諗吓點樣演得再貼地啲，我即刻同佢（姜濤）講佢要超級靚仔先得，因為個男主角（黃旼炫）太靚仔。」問臉圓圓的姜濤可會刻意操Fit？姜濤亦言舉行演唱會期間都很努力，現時仍保持運動習慣，Stanley指姜濤日日跑步，但姜濤笑言：「我去打吓卡咋。」

再問姜濤為飾劇中內歛的作曲家角色，刻意找戲劇老師惡補演技？他直言低調上了一段時間堂，亦有上跳舞及唱歌堂，不過就難分享學習成果：「好難具體咁講出嚟，要由老師去講先得，好多都係感受同感觀，不過演藝堂嘅遊戲好好玩，好多互動，好難評論到自己演技有冇增長，由觀眾去評論啦。」談及劇中和女主角YoYo有不少親吻戲，姜濤直認如原著一樣有不少咀戲，但幾多就要視乎導演安排。有謂原著的吻劇佔多，可擔心拍親熱戲會尷尬？他又謂：「拍得戲就唔會去理戲份多或少，主要做好導演畀我哋指示就得。（同YoYo多次合作係咪有默契？）一定有，希望唔會尷尬，因為未拍。」而飾演執法人員的Stanley就謂原著沒有騷肌戲份，況且「騷Quali」應留給男主角，再問劇集跟謊言有關，他可曾跟女友李炘頤（Alina）講大話？Stanley說：「都唔會，好少，因為要大話冚大話。」姜濤則說人一定講大話，有時是善意謊言，不過都盡量不要講大話，又說：「講大話都好攰」。

鄧麗欣（Stephy）將為真人騷節目《HONG KONG'S GOT TALENT》任評判，問到她的評分準則，她自認難觸摸，但如參賽者是小朋友或寵物可能會偏心，加上有不同種類及年齡層，所以較難講解評分標準，但最擔心自己會因太感動而說不到話，所以都學習控制情緒，又說：「之前睇過外國版，參賽者有好多唔同故事，佢哋為上台而努力好耐，我自己又經歷過女團出身，明白為演出而緊張嗰種心情，（會同參賽者互動？）可能會，如參賽嘅小朋友好得意，都會忍唔住攬吓佢哋，畀啲鼓勵佢哋。」談及她的清裝劇《末代廚娘》苦等5年終播出 ，她說：「終於都上映到，記得拍嗰時，胡杏兒啱啱懷孕，我都想睇番，都幾得意，自己都唔記得晒，好似睇新劇咁。」和Stephy齊亮相節目的陳嘉寶則擔任主持，她說此節目是國際性有不同語言，自己得很榮幸成為全球首個廣東話版的主持，亦很感激媽咪訓練到她說廣東話沒懶音，又指看美國版節目時，主持人是她最愛的超模 ，曾為跟隨偶像的步伐而勤跳高，可惜努力了10個月，最終失敗而放棄當超模，幸好都成為港版模特兒，所以覺得世事無絕對。

王賢誌之前和無綫合作演出同志真人騷《仔仔一堂》，現他再跟ViuTV合作推出同類型的《Boyscation Too》，問到是否因之前和無綫合作不愉快有關？他表示：「我係自由身，冇同任何平台有合約，想宣揚同志訊息應透過唔同平台，同無綫J2台合作係愉快，佢哋將我個夢變成真，而呢次就係繼續發夢，合作形式唔同，可以試不同元素，仲會大膽啲。今次有10至12位男仔去峇里拍，最後生嗰嗰係20歲，有好多專業人士。（着泳褲？）一定啦，但唔係只騷身材，係睇佢哋好真誠嘅分享，想帶出佢哋同志嘅訊息。」