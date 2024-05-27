NETA X抵港登場

繼車長僅約4米的小型純電SUV—NETA AYA之後，輪到NETA尺碼更大的旗艦級純電SUV—NETA X，並在全新開幕的大昌行汽車首間「NETA Hong Kong 全新旗艦陳列室」亮相。

NETA X 擁有4,619x1,860x1,628mm的車身長闊高，採用Fastback斜背設計配上揚的腰線、運動型尾翼及貫穿式LED尾燈，動感時尚。輸港的有X Intelligent及X Lite版，兩版本均搭載前置單電馬達及62kWh LPF 磷酸鐵鋰電池組，最大馬力及扭力分別163PS及210Nm，續航力約410km（ WLTP）。充電時間方面，支援達120kW DC直流電快速充電，約30分鐘便可由30%充至80%；以6.6kW AC交流電充電，約9小時可充滿。

隨車標準配備8.9吋電子儀錶板、15.6吋中央觸控屏幕、人造纖維皮革多功能軚環、前前6向電動調校座椅、全景天幕連電動遮光簾及360度全景影像等。其中15.6吋中央觸控屏幕，整合了車內大部分控制功能，支援 Apple CarPlay連接及智慧語音助手，只需透過簡單的英文語音指令就能完成大部分功能的控制。X Intelligent版多配備集12種功能於一身的主動式安全系統、駕駛席記憶及迎賓功能、手機無線充電板及電動尾門。「一換一」售價不到$23萬起，吸引吧？