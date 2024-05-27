華晨宇港騷玩盡日與夜　鄧月平露背力撐

內地歌手華晨宇上周一連三天於中環海濱活動空間舉行演唱會，合共吸引超過6萬名觀眾，華晨宇破天荒首創「樂園式」演唱會，開啟「日間音樂節」加「晚間演唱會」的獨一無二的新形式，演唱會下午4時開唱，每場總時長高達8小時，呈現出白天與夜晚兩種不同的音樂體驗。

對於完成3日演出，華晨宇直言心情激動兼興奮：「雖然我是第一次來香港開演唱會，但是這個演唱會對於很多歌迷來說都很熟悉了，這是他們的『家』，所以現場大家還是一如既往地開心。」被問及有否享受香港美食？他表示將會嘗試：「演唱會前和演唱會這三天，除了在台上，我基本就是在休息調整狀態，就沒出去逛，演唱會結束後，有時間的話可能會去逛逛，再多嘗一嘗香港美食。」

而今次華晨宇更把整套頂級舞台帶到香港，舞台工程負責人指今次演唱會曾遇不少難題，包括香港的舞台結構的高標準及器材運送問題等，幸最後亦成功解決，經過數十次的調試和測試，令舞台與場地環境融合，打造出「海市蜃樓」視感。至於演唱會服裝上，團隊亦花了不少心思，華晨宇表示：「每場的服裝造型都不一樣，同一個城市每一天都有不同造型。香港站一共準備了40多套服裝，做了很多定制款，每天下午場加晚上場一共是6套造型，下午場簡單輕鬆的造型搭配，而晚上場基本是每一部分換一套造型，與歌曲進行搭配。」今次演唱會亦吸引了不少圈中人到場觀看，當中華晨宇忠實粉絲鄧月平也有現身，並興奮拍片支持。