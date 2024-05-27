牛雜妹愛犬出院　怒轟咬傷Whiskey狗主拒賠15萬醫療費

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）將於今年11月出嫁，但早前發生不幸事件，她養的11歲貴婦犬Whiskey，被1隻伯恩山犬咬傷犬背及腹部，送到獸醫院急救，身形嬌小的Whiskey經過近1星期的治療，終於可以出院，不過Monnie於社交網發文透露Whiskey現時身心受創，還不太能夠進食，排便也未達正常水平，會不自主的嘔吐，要她長期陪伴在身邊才能安心睡眠。為了讓牠不受傷和安心，這二天她都一直陪在Whiskey身邊。

Monnie更怒轟咬傷Whiskey的伯恩山犬狗主，做錯事不肯承擔責任，不願意賠償Whiskey的所有醫療費用，大約10至15萬元，她留言：「做錯事情，便應該承擔責任。當初口口聲聲願意負全責，聽到手術費需要10-15萬，便表示沒有能力負擔這麼多。我們只要求負責直到出院時的所有醫療費用，亦表示不介意分期付款，但依然拒絕承擔，甚至取消原本寫好的支票…」

她表示會採取法律行動，追討我們一切的損失：「難道我就應該為你的失誤和疏忽負上責任？作為母親，更應該要為孩子做好榜樣。我們將會採取法律行動，追討我們一切的損失。沒有人應該為別人的錯誤埋單，如果人有良知，就應該為自己的錯誤負全責。」