VIVA地獄式減肥見蛋糕即喊　ValC自爆被要求「搞搞個樣」

繼Twins後，英皇相隔23年再力捧由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（VaIC）組成的女圑新女團VIVA，昨日4位在經理人陪同下，一日內走勻三大電台跟DJ及高層打招呼及宣傳出道作《Topic Killa》，以行動宣布VIVA正式出道。

4位成員表示在面試中，在60參選者中被挑選，自知非條件最好，尚有很大的進步空間，但感謝公司悉心栽培，在出道前被送往韓國受訓及做歌，而4位的體重亦被嚴格規定，所以要齊齊積極減磅，其中Carina自爆每次和經理人相見時，都要「上磅」檢查體重。不過因慶祝正式出道日，4女成功向公司申請「解禁」一日可食芝士蛋糕，Ada及Carina自爆忍口多時，見到芝士蛋糕開心到流淚。

而VaIC透露因天生額高，被要求轉形象改剪齊陰；Macy笑言當藝人後，生活起了變化，就連染髮也要向公司報備。至於Carina就指加入女團後被公司嫌棄腰、腿粗，不符合女團要求，所以現在很努力做運動，體脂已經由27減到21，信心大增。Ada則表示記得首次和經理人見面時，被對方的氣場嚇窒。問到拍拖要否報備？她笑謂：「若公司問都會講，不過聽到公司話唔反對藝人拍拖，只要唔影響工作就得。」

經理人指已擬定好力捧VIVA的一系列計劃，叮嚀4位成員要加倍努力，除唱歌及跳舞尚有進步空間外，應以大師姐容祖兒為學習典範，因祖兒深信不進即退的道理，所以雖貴為樂壇天后，但其實仍有拜師學唱歌。