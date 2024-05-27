後輩嬌滴滴　極之好色

正所謂人不可以貌相，就好似日本AV界嘅「好色後輩系列」咁，當中嘅女主角外表嬌滴滴又怕醜，啲男人以為佢好蝦，點知上到床後，態度變得飢渴又主動，最後仲將對方榨乾，問你怕未！

借醉行兇

喺Moodyz出品嘅《與後輩女子同住一間房NTR》入面，五日市芽依呢位可愛巨乳妹同男上司政信一齊出差，由於呢單生意需要傾兩日，所以就租咗一間酒店房兩個人住！本來孤男寡女共處一室唔係咁好，不過芽依卻唔介意同政信同房，而且更加方便佢勾引對方添！當晚芽依就借醉行兇，捉住政信係咁錫，之後仲主動吹奏一曲，搞到政信嘅慾火一發不可收拾，跟住兩人就上演連場激戰，第二朝早仲嚟番場晨操至夠喉！

露出本性

於S1推出嘅《一喝酒就變成猥褻接吻者》當中，新入職嘅架乃由羅知道男上司雄也就快結婚，於是請對方去飲酒慶祝一下，兩人喺居酒屋又飲又食，不知幾咁開心，不過由羅酒後便露出飢渴嘅本性，攬住雄也強吻起嚟，而雄也亦被阿妹嘅熱情融化，將道德枷鎖拋諸腦後，即刻帶由羅去開房，而上到床，羅全程自動波榨取快感，令雄也享盡刺激！自此之後，兩人趁公司其他人收晒工，先把酒談心，跟住就個辦公室激戰！

晨操晚練

同樣由Moodyz製作嘅《與厚臉皮兒時後輩傲慢同居5天》，講述後生仔新太嘅父母去咗旅行，雖然得番佢一個人喺屋企，但係一啲都唔覺得悶，因為有師妹滝冬煇嚟住幾日兼陪玩。有一晚，新太見無所事事，就喺房度偷偷睇AV，點知滝冬煇又話想一齊睇，兩人愈睇愈興奮，仲有樣學樣做出AV中各種動作，就係咁，新太同滝冬煇每日晨操晚練，真係仲開心過去旅行呀！

簡評

相信唔少人都有教育後輩嘅經驗，有時都真係幾激氣！不過，今次為大家介紹嘅「好色後輩系列」，當中嘅後輩女仔就完全唔會令人激氣，反而會幫前輩出火又消氣添！喺3部作品中，本仙最鍾意五日市芽依主演嘅《與後輩女子同住一間房NTR》，原因係芽依青春可愛又精靈，甚討人喜歡之餘，仲夠姣夠主動，更重要嘅係佢雙眼水汪汪惹人憐愛，即使被佢百般玩弄，亦唔會抗拒。