洪永城睇老婆同羅子溢情慾戲睇到火滾：使唔使出埋脷呀！

近日熱播的劇集《家族榮耀之繼承者》，洪永城太太梁諾妍（Inez）亦有份演出，洪永城在社交網自拍片，片中他用手機看着《家族榮耀之繼承者》一段羅子溢與Inez的談情咀嘴戲，一開始洪永城態度平淡：「睇吓我老婆同羅子溢搞咩先？」還狂讚老婆，表示初初也是被老婆的古銅色皮膚吸引，但之後愈睇愈「火滾」，非常入戲，由Inez從後攬着羅子溢，已經扮呷醋說：「從來冇喺後面攬過我！」、「我冇胸肌咩，係腹肌爭啲！」、「食早餐唔使挨咁近呀？」看到老婆咀嘴時，他肉緊地說：「使唔使出埋脷呀？」睇到噴煙，大鬧「白癡」，他說：「呢場戲我覺得唔使咁close，錫一啖就表達到靚的環境，表達到靚環境靚早餐之嘛，使乜錫咁耐？我老婆都冇話我聽錫咗咁耐...」看他面都發青，演呷醋老公入型入格。

另外，剛生完第二胎的Inez，一向注重健康，早前她到了深圳的月子中心坐月調理身體，她在社交網分享坐月的體驗，坐月期間她有做Pilates解悶，又有心理輔導師同她傾偈，最開心是有覺好瞓，笑言是是好有愛的體驗，見她容光煥發，身材已差不多回復未生前。