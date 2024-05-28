郭晉安離婚後首拍劇重錘出擊　搭上陳曉華玩忘年戀

「三屆視帝」郭晉安月初宣布離婚後首部新劇即將開拍，劇中除了跟力捧小花陳曉華玩「忘年戀」外，更要「湊女」，與首度拍劇的莊子璇演父女。離婚後的安仔都對子女照顧有加，更大爆已請定假8月跟兒子到英國開學。

無綫又一重頭劇《金式森林》即將開拍，此劇與內地平台合拍，全劇25集，更會到內地取景拍攝。而此劇乃「三屆視帝」郭晉安（安仔）宣布離婚後首部劇集，對上拍的已是兩年前的《回歸》及《白色強人II》。雖然經歷婚變，但向來專業的安仔一切已準備就緒。

《金》劇故事圍繞豪門家族承傳、鬥爭，劇中安仔是上市公司主席，有3個兒子，由何廣沛、陳浚霆及羅天宇飾演，而廣沛及浚霆的太太分別是何依婷、陳星妤，羅天宇則與羅子溢細妹郭柏妍有感情線。今次較為突破的是女主角陳曉華（Hera）會跟安仔譜出「忘年戀」，Hera是安仔的繼室。至於「開齋」拍劇的港姐冠軍莊子璇則會飾演安仔的乖乖女。劇中其他演員還有龔慈恩及江嘉敏等。

8月陪仔英國開學

安仔本月初與歐倩怡爆出離婚消息，之後二人一直沒有露面，去年底安仔曾跟16歲兒子郭令山到英國音樂學院面試，兒子更成功被取錄。安仔昨日受訪時坦言接拍此劇時已跟劇組請定假，8月將會陪兒子到英國準備開學：「8月尾我要同佢過去兩個星期，希望我啲戲份可以喺之前完成晒啦！如果唔係就要喺英國返嚟先再拍。」又指今次新劇配搭新鮮，特別與Hera的一段忘年戀：「之前我同佢拍過同一套劇，但就冇對手戲，希望大家可以早啲入戲啦！」劇中他有3子1女，大仔是何廣沛，他笑言對他來說都是一個大挑戰，因為從未試過有個這麼大的兒子。

至於飾演安仔繼室的Hera謂：「我之前拍完《巾幗梟雄之懸崖》後都有半年未開過劇，知道就快開工都有Keep住每日做運動，勤力啲等自己盡快進入工作模式。今次對我嚟講係一個好寶貴嘅挑戰，但係我唔會畀自己太大壓力，反而希望盡情投入呢個角色。」說到劇中要跟安仔發展忘年戀，她謂：「現實生活中我真係未試過，不過我覺得愛都有分好多種類，依家繼續嘗試去認識呢個角色嘅愛。（造型會唔會需要成熟一啲？）我造型都未定晒，所以仲未知道係點。」

莊子璇處女下海有壓力

處女下海拍劇的莊子璇戲份不少，飾演安仔又乖又嗲的寶貝女，她謂：「我第一次見爸爸（安仔）時，佢問應該點樣稱呼我，嗰陣我已經緊張到口窒窒，佢叫我當佢係Daddy就可以，真係好親切。因為我細個成日睇佢嘅劇，我冇諗過可以有一日咁近距離同佢接觸、合作，所以真係好期待。」問到首次拍劇是否壓力很大？她說：「少少啦！大家都話我第一次放鬆啲，不過我唔想拖累大家，所以自己都做咗好多準備。監製都畀咗唔少意見我，好似含住粒話梅講嘢，會更加清晰，又或者咬住木塞讀報紙，令自己咬字更清楚。我又會為角色寫日記，諗吓佢心態點樣，感情點樣表達，收到劇本時，都有對鏡練習，睇吓表情係咪恰當、自然。」

而郭柏妍於劇中飾演羅子溢妹妹，與羅天宇有感情線，她謂：「佢兩個我都係第一次合作，但係因為劇本未出晒，我都好期待發展成點。（劇中好多女角？）我都係第一次同佢哋合作，所以今次組合好新鮮。」而天宇笑言：「我同廣沛演過兄弟都係做佢細佬，但我真實年紀大過佢，所以感覺幾得意。今次角色又係幾唔似我，比較Chill啲，唔係好理世事！」

陳浚霆想同陳星妤擦出火花

藝人陳浚霆於《愛．回家之開心速遞》中「風少」一角備受注目，他終於一嘗「離家」滋味，於新劇《金式森林》中飾演郭晉安的兒子，以及與陳星妤飾演夫婦。浚霆昨日受訪時謂：「非常之期待，因為入咗《愛》劇後都未有機會出去拍劇，今次戲份都比較多，我同陳星妤首次合作拍劇，希望大家有火花啦！」

他又指收到拍此劇消息後，《愛》劇台前幕後戥他開心之餘亦甚表支持，他謂：「我都有同古佩玲分享，佢話有乜嘢可以同佢傾，我都唔想失禮《愛》劇劇組，希望將我喺度學到嘅發揮到。」說到跟郭晉安演父子，他興奮謂：「以前我喺美國讀書時，都有喺唐人街買佢劇集嘅DVD睇，希望今次可以向佢偷師。」