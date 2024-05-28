【是日通勝】

農曆四月廿一

甲辰年 己巳月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：田獵、結網

忌：開渠、動土、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：米白色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：愛情運急升，但事業要緊，切勿只顧拍拖。

金牛座：人緣運非常好，多選用紫色有助提升魅力。

雙子座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

巨蟹座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

獅子座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

處女座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

天秤座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

天蠍座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

人馬座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

山羊座：愛情事業兩得意，多用淺紫色對你有着數。

水瓶座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

雙魚座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）兔 精力旺

（跌）狗 心情差

鼠：努大裝備自己，遇上新挑戰也不用怕。

牛：對待感情疑心重，要給伴侶多點信任。

虎：財運不錯，但處理大額投資不可輕率。

兔：精神狀態佳，處理大小問題游刃有餘。

龍：依賴性強，缺乏主見，對事業冇好處。

蛇：是時候調整作息習慣，身心健康要緊。

馬：心情靚，思慮周密，沒有問題難倒你。

羊：沒有壓力和煩惱，人際關係大有改善。

猴：花了太多時間在事業上，感情現暗湧。

雞：當局者迷，旁觀者清，宜聽別人意見。

狗：是日沖煞，情緒低落，有麻煩找上門。

豬：易對現狀感到悲觀，要對自己有信心。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

火主禮

火主禮，依字典解釋，禮字表示敬意，表示舉行隆重儀式如婚禮和喪禮等，或禮數如送禮、禮物等。但以火為禮是何因由，我想可能是人類未懂生火之前，茹毛飲血，和其他動物一樣是生食的，但從意外中之火災，得知經火燒烤之後，食物更滋味，由此而開啟了火之文化，從而利用火燒製陶瓷、煉造各種兵器用品。火由木生，故此，以木火為文明之象。

有了文化文明之後，統治者便制定了禮儀、禮法。火可以給人照亮光明，火也可以燃燒一切化成焦土，故屬火的人可以文質彬彬、舉止有禮，為謙謙君子，一旦發怒，也可不顧一切後果而消滅對方。火若無助燃之物，便沒有可能一路燃燒下去，所以，屬火的人，其運氣也如火一般，來時比較快速，去時也一樣快速。

以五行而言，純一種類型的比較少，大多數是混合一種或兩種以上。當然，不論是剋或洩之，少許是無妨，太剋太洩便不利了；若是生旺的，自然多多益善。好像屬火的人，帶金型的，以我剋者為財，當然為喜了；帶木的，木生火亦佳，帶土便洩了，帶水便剋了。