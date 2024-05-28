康城電影節保安疑種族歧視　韓星Yoon A成被趕第3人

國際影壇盛事《第77屆康城電影節》雖然已在上周末落幕，但種族歧視風波持續發酵！美國黑人女子組合Destiny's Child前成員Kelly Rowland行紅地氈時，被拍到被一名白人女保安不斷驅趕，用手擋住她身後，Kelly非常不滿，指罵女保安：「唔好咁樣同我講嘢！你唔係我阿媽！」其後Kelly受訪時指被種族歧視，因該白人女保安只針對有色人種：「其他有啲個樣唔似我嘅女星行紅地氈時，冇畀佢鬧同趕走。」果不其然，另一段影片顯示，多明尼加共和國女星Massiel Taveras在紅地氈被同一女保安粗暴趕走，今次女保安更施展熊抱，拉扯間Massiel一度蹲下。最新曝光的影片中，韓國女團少女時代成員Yoon A是第3名受害者！

Yoon A獲品牌邀請出席電影節，當日身穿粉紅色低胸露肩連身裙出席《Horizon: An American Saga》首映禮，明艷照人。Yoon A行紅地氈時，遇上同一女保安，當Yoon A行上樓梯轉身面對記者拍照時，女保安伸長手臂擋住她身後「趕鴨仔」，Yoon A望到女保安的手，表情先是有點錯愕，但還是對鏡頭微笑揮手。女保安繼續驅趕她，Yoon A則好脾氣對女保安一笑，然後步入會場。雖然過程相對Kelly與Massiel比較「和平」，有韓國網友仍然替Yoon A不值，但亦有口衰網友表示：「係咪因為冇人識佢咋？」