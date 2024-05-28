對甜控來講，甜食才是王道，來到端午佳節，除了傳統的豆沙糉，坊間還有不少選擇，配上精美禮盒，無論送禮自用，在這個節日，可以過得好甜美。

豐富芝麻香

經常都聽到話要支持小店，本地農家小店品牌在今個端午節推出2款新口味，黑芝麻金箔水晶糉以傳統芝麻糕作靈感，清香水晶外皮包裹芝麻醬，再加點金箔點綴，凍食透心涼。另一款至尊鮑魚瑤柱蝦米鹹肉糉，內有紅燒鮑魚、鹹蛋黃、瑤柱、本地黑毛豬和泰國蝦米等，鹹香入味。素食者可揀五殼眉豆栗子素糉及農家橘子豆沙梘水糉，品牌亦首次推出三糉賀端陽套裝禮盒，盒內附有泰國花果紅茶包，讓大家一次過品嘗不同風味。

台式冰晶糉

台灣美食多蘿蘿，尖東五星級酒店米芝蓮星級中菜廳今年推出多款口味，除鮑魚裹蒸糉外，今年有兩款來自台灣的新配搭，台灣冰晶甜糉內有花生、豆沙和香橙熱情果口味，雪凍品嘗，甜美又透心涼。另一款紫米奶黃流沙糉，以紫米和糯米拼配，再加上順滑的奶黃餡，香甜有層次。

清香桂花

吃糉子，很多人會配豉油或糖，中環五星級酒店米芝蓮星級中菜廳行政總廚陳恩德師傅今年推出2款新口味，桂花紅薯鹼水糉以番薯配糯米，增加軟滑質感，吃點配附送的桂花蜜，更添清香。另一款是雞樅菌銀魚元貝糉，食材矜貴又富香氣。餐廳亦有鮑魚瑤柱有機五穀糉選擇，禮盒內附有紅茶，消膩解膩。此外，餐廳於6月21日會舉行限定的威士忌配對晚餐，菜式有皇湯原隻三十頭皇冠吉品鮑拼法國鴨肝及有機黑蒜大千爆澳洲鵪鶉甫等佳餚，配不同威士忌加添風味。酒店酒吧則推出Terroir Volume Two酒單，內有10款以法國齊大地區作靈感設計的特色雞尾酒，同樣令人沉醉。

甜度雙倍

愛吃傳統口味的話，西九五星級酒店今年除有鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉外，至尊甜糉禮盒就有陳皮豆沙糉和新出的上海梘水蓮蓉糉，前者帶有淡淡的果皮香，後者甜而不膩，各有風味。