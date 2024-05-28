【特約報道】提起上一屆世界盃主辦國卡塔爾，這個位於波斯灣西南岸的國家雖然面積不大，但因擁有豐富自然資源，現已成為中東最富庶的國家之一。首多哈擁有新穎獨特的建築、優質的餐飲美食以及多姿多采的文化活動，近年吸引愈來愈多遊客到訪。金怡假期現正推出多個卡塔爾9至10天旅行團，當中加入哈薩克、阿曼及沙特阿拉伯等地區，讓你一次過探索中東及中亞地區的風土人情！

哈薩克：特色建築 大飽眼福

金怡假期推出的「10天哈薩克、卡塔爾多哈團」，除了遊覽卡塔爾國家博物館、度假勝地珍珠島及瓦其夫老集市等多哈景點外，亦會暢遊中亞北部的哈薩克，包括到訪阿拉木圖市中心著名的潘菲洛夫公園，以及俄羅斯東正教教堂「澤尼科夫教堂」。另外遊覽2011年亞洲冬季運動會會場、被譽為「世界最出色的滑冰場」的麥迪奧高山滑冰場，以及景色壯麗的恰倫峽谷。於哈薩克首都阿斯塔納則走訪總統文化中心、和平文化宮、巴伊傑列克觀景塔及哈茲拉特蘇丹清真寺等眾多特色建築，令人目不暇給。

10天哈薩克、卡塔爾多哈團（KZD10）

出發日期：7月14日、28日；8月11日、25日；9月8日、22日；10月6日、

20日；11月3日、17日

團費：$34,990起

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沙特阿拉伯：宗教聖地 探索遺迹

喜歡沙特阿拉伯的文化傳統和自然景觀的話，可參加「9天沙特阿拉伯．卡塔爾團」，先到訪第一大城市利雅得（Riyadh），於302.3米高的王國中心塔鳥瞰市區全景。另外會到訪建築宏偉、有「沙漠奇石林」之稱的埃爾奧拉古城（Al Ula），以及第二大聖城麥地那（Medina） 等。之後前往第二大城市吉達（Jeddah），探索傳統文化遺迹包括吉達巴拉德古城及納西夫宮，亦會到阿拉維市集購物及欣賞號稱世界第一噴泉。完成沙特阿拉伯之旅就會飛往卡塔爾繼續行程，遊覽多哈的著名景點。

9天沙特阿拉伯．卡塔爾團（SD9）

出發日期： 6月23日、7月21日、8月11日、9月15日、10月13日、11月17日

團費：$50,990起

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阿曼：華麗清真寺 沙漠露營

若你嚮往中東「神秘國度」阿曼，就要參加「9 天阿曼．多哈團」，一次過體驗城市、沙漠、海岸之美。首先到訪阿曼首都和蘇丹王所在地馬斯喀特，參觀耗時六年零四個月建造的蘇丹卡布斯大清真寺。另會遊覽完整的坎兒井灌溉典範「法拉吉灌溉遺址」，以及進入瓦西巴沙漠，更會入住 5 星豪華 Desert Nights Camp。之後前往阿曼第二大城市塞拉萊，參觀拜利德考古遺址公園、塔卡城堡、瓦迪．達爾巴特河谷、霍爾羅里遺址、莫格塞爾海岸的風洞等著名景點，然後到多哈繼續行程。

9天阿曼．多哈團（OD9D）

出發日期：10月20日、11月16日

團費：$28,990起

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金怡假期

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