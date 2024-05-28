汪小菲新老婆孕味飄飄疑奉子成婚　舊愛張穎穎開Live有嘢講...

大S（徐熙媛）前夫汪小菲選在5月27日和女友馬筱梅（Mandy）登記結婚，527諧音「我愛妻」，選擇這天證明對妻子的愛，而也有不少網友注意到新娘子腹部微隆，孕味飄飄，令不少人猜測是不是奉子成婚。至於汪小菲的舊愛張穎穎直播時被問到心情如何，她也作出回應。

汪小菲昨日（27日）在社交網晒出結婚證和Mandy手上超大顆鴿子蛋鑽戒，2人之後手拖手在停車場放閃，面對傳媒的祝福聲，汪小菲滿臉露出開心的笑容，被問到甚麼地方Honey Moon？他說：「沒時間現在」！甚麼時候擺酒？他想了一下表示：「慢慢來吧，先把事給定了！」

現場有傳媒叫汪小菲派喜糖，沾沾喜氣，汪小菲滿臉笑容的從車上拿出喜糖發給大家，上車前還有人問：「可看一下嫂子行嗎？」汪小菲回應：「怕她害羞！」之後就在大家的祝賀聲中，上車準備離開。

此外，汪小菲前度張穎穎在同日（27日）開直播時，她一邊敷面膜，看網友留言，表示大家都還在吃瓜呢（看八卦）？之後被問到心情如何時，她表示：「心情特別的完美，姊妹們，特別的完美！」看到張穎穎的直播後，不少網友直言：「她真的太土太俗...根本不可能進門的」、「好low啊沒文化的感覺」、「原來她談吐是這樣的！」