鍾嘉欣入場欣賞舊愛伍允龍新片　Proud of him替他高興

女星鍾嘉欣昨晚（27日）現身酒店出席美容儀器代言人續約儀式。她表示今次回港約佢多星期，問到早前是否到戲院捧前男友伍允龍場，欣賞其演出的電影《九龍城寨之圍城》？她表示日前趁空檔入場支持香港電影，支持戲中所有演員：「有好多好好嘅演員同好多新演員，呢個配搭好好，我睇完係咁Wow！Wow！Wow！點解咁好睇嘅！劇本寫得好細心，有兄弟情、親情，有香港歴史、標誌性嘅嘢，個個都演得好。（伍允龍「王九」角色畀觀眾認同做得好？）太好啦！每個演員一直都係好嘅，而佢等到呢個角色，所以替佢好高興，佢嘅價值一直都喺度，只係等待角色，他嘅髮型又長又有型，角色好啱佢演，So proud of him！」

提到伍允龍讚她很有心支持，不過笑言就只獲她一句「做得好囉！」問她會否覺得不夠鼓勵？她說：「只要我見到一啲嘢係好，我就會傳短訊畀對方。」她指大家仍是好朋友，節日時會互傳短訊祝福，問到老公有否呷醋？她表示不會：「我老公係好有自信，同埋我哋兩個都專一，所以唔需要擔心。（會約伍允龍食飯慶祝？）咁又唔使，我呢個幾禮拜做咗好多嘢，拍咗個廣告，去廣州宣傳，為咗演唱會開會，寫埋錄埋首歌，真係冇時間見朋友。」她透露8月10日在廣州開騷，因十多年沒有開過騷，現時心情既緊張又熱血兼興奮，因粉絲已等了她十多年。

她表示正為演唱會選歌安排歌單：「希望可以帶畀大家正能量同回憶嘅感覺，因為演唱會叫《Remember 》，大家一齊回憶返嗰種好光輝、好開心嘅童年。」問到會否有香港站？她坦言這是她的目標：「做咗廣州先，之後希望可以做埋香港甚至巡迴。（會請嘉賓？）暫時未諗，因為太耐冇唱想爭取更多時間唱歌畀大家聽。」