謝霆鋒有意考船牌　衛詩雅與張學友感情好似一家人

藝人謝霆鋒、張學友掛帥的英皇電影《海關戰線》將於7月登場，為求百分百真實感，劇組專程前往海關基地實地拍攝，其中一場重頭戲，學友率領一眾下屬霆鋒、衛詩雅、關智斌（Kenny）等上船拍攝，埋位前特別向專業人士請教有關注意的事項，包括開船的手勢、專業名詞等，以令拍攝達至最完美效果。

當天戲份講述霆鋒、學友等人準備出海巡邏，開船前大家作好準備，包括是日的晚餐，算是戲中輕鬆的一場，對此衛詩雅笑說：「剛才跟學友哥對戲，他問我今晚食乜餸？是日晚餐由我負責，我依劇本回應學友哥說蕃茄抄蛋，大家有說有笑像一家人般，我們這班演員感情很好的，我還私下買了薯片『加餸』。」雖然詩雅本身也有開船牌，但登上海關船的駕駛倉還是首次，坦言感覺很有責任感，Kenny得知詩雅有船牌後也大表羨慕，也趁機向專業人員追問過往的巡邏經歷，非常進取好學。

而坐在控制座的霆鋒也努力熟習面前的操控桿，事後他認真表示：「這天拍攝感覺很莊重，登時有一種責任感，跟平時搭景拍戲感受完全不同，其實我本身很喜歡水上運動，水性比陸地的活動更強，也成功考取初級救生員牌，一直都想考船牌，可惜沒有時間，所以今次藉拍戲對船上操作及規條加深了解，日後若真的考船牌相信會有所幫助。」