劉亦菲演改篇新劇　被讚一個原因比當年張曼玉演技更優勝

影后張曼玉曾於1986年演過電影《玫瑰的故事》，早前內地亦開拍劇集版，還找來劉亦菲當女一，演曼玉同一角色。《玫》改編自亦舒同名小說作品，今次由劉亦菲、佟天為、萬茜、林更新及霍建華主演，演員陣容鼎盛！

劇集劇情講述劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，從少女至中年時期的成長，事業與愛情的不斷變遷下的經歷，將於六月初在央視全國啟播。《玫》曾於1986年改編成香港電影，由楊凡自編自導，張曼玉、周潤發等主演。日前《玫》舉行發布會後，內地觀眾紛紛將劉亦菲與曼玉進行比較，主流聲音更認為劉亦菲的表現將比張曼玉當年飾演黃玫瑰更佳！

現年36歲的劉亦菲，外貌因為保養得宜而極具可塑性，外界認為能夠輕鬆演繹少女時期及成熟階段的黃亦玫。相反，不少內地觀眾認為，當年21歲的張曼玉，主演《玫瑰的故事》飾演同一位女主角黃玫瑰時，演繹少女時期極具青春少艾的氣息，到成熟階段則略為吃力，令觀眾出戲。

對於劉亦菲的演技，內地觀眾普遍認為出道長達20年的她，早已久經琢磨，歷練亦與黃亦玫一角相若，預期表現將非常沉穩紮實，不論顏值或演技均會令觀眾滿意。相反，內地觀眾則認為張曼玉當年尚處於電影花瓶階段，演技未經磨練，加上該年代的香港電影以男性角色為主導，令黃玫瑰一角發揮機會較低，單靠驚天顏值與身材取悅觀眾，因此認為劉亦菲更為適合黃亦玫一角，表現亦將遠比張曼玉當年的層次更高！