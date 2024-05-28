吳若希教張寶兒馭夫術　袁偉豪：唔使

藝人袁偉豪（Ben）與太太張寶兒去年底榮升父母，育有兒子「袁咕碌」，兩人今日（28日）出席無綫育兒真人騷節目《學神爸媽Get Set Go！》記者會，同場還有在節目中出現的兩位孖女小朋友，Ben與寶兒除大談拍攝感受外，又示範為BB換尿片及沖奶粉，手勢駕輕就熟。

兩人受訪時表示BB已經6個月大，尺碼如9至1歲的小朋友，非常結實，不似初生嬰兒般脆弱，在節目預告片中Ben顯得略為「論盡」，他解釋：「因為喺節目入面要湊人哋嘅小朋友，本身同佢哋唔熟，而且又要跟住個節目流程，作為大人就明白，但小朋友唔會識，好多時氹小朋友嘅任務就交畀太太。（見到孖女咁可愛，會唔會想追番個女？）望就好可愛，但湊就要諗吓，加上太太剛剛復原，開始接洽工作，佢都想工作先。」寶兒坦言先照顧好袁咕碌，亦想待小朋友長大一點，再問小朋友意見，是否想有個細佬妹。

講到「老手媽媽」吳若希也有份參與，問到吳若希可有向寶兒過幾招馭夫之術？Ben即時代答：「唔使，寶兒會自動過濾。（係咪好驚太太學咗吳若希嘅絕技？）我就係知佢唔係咁嘅人，所以當初先我同佢拍拖。唔知佢哋前世邊個欠邊個，呢個係佢（吳若希）同佢老公今世嘅相處模式。」

另外，日前Ben穿上戲服抱着袁咕碌拍照，他否認BB有份客串劇集：「唔係，我當日係出門口前同BB合照。（你介唔介意畀BB演出？）絕對歡迎，可以搵佢做嘢，當係佢嘅助學基金。而且我暫時手頭上我冇乜工作。」又指BB比自己更出名：「個個街坊都知佢叫袁咕碌，我哋係袁咕碌父母，佢先係主角。」至於寶兒稱隨時可以復工，亦已有工作接洽中：「依家有時都會同BB一齊拍片。（做KOL？）多線發展，既然我為湊小朋友做咗好多資料蒐集，不如喺網上平台分享出來。」