東冲有料到：有意義的下午茶餐

曼谷有酒店推出環保主題Afternoon Tea Set，你可憑這一餐認養一棵樹，並能透過電話24小時觀看樹木的生長情況。（胡慧冲提供）

5至8月正是泰國榴槤及杧果當造季節，當地不少五星級酒店均會炮製以這兩種水果作主題的下午茶套餐應節，但此時此刻偏偏有一間卻推出以環保為主題的Afternoon Tea Set！

這間位於曼谷河邊的國際知名五星酒店在經營上一直標榜環保，例如少用膠樽、使用循環再造紙張，及不提供魚翅等。與此同時亦向顧客傳遞環保信息，而環保下午茶套餐便是好例子。

由酒店餐廳的法國大廚及泰國二廚創造的這款下午茶套餐盛惠約THB2,000（約HK$426），食物造型會令人聯想到樹木花卉，不過更有意義的是你可以憑這一餐認養一棵樹。話說酒店於泰國南部地區擁有一片地方，安排了一對母子在此為食客植樹，透過這對「植樹母子」的悉心照顧下，你可透過餐廳給予的QR Code，24小時看到樹木的生長情況，而且樹木更可以以自己的名字命名。如此構思可謂充滿心思。

就算你對植樹沒有興趣，這款自助餐本身亦充滿吸引力，事關可以1.5小時的在用餐時間內Refil糕點，無論你支持環保、抑或純粹想享用美食，都值得你前往一試。供應期至7月下旬。

胡慧冲