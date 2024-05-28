標沙格主演功夫新片《隊冧全世界》　導演最愛港產動作片

於恐怖片《小丑回魂》（It）飾演小丑魔的瑞典男星標沙格（Bill Skarsgard），練出一身肌肉主演功夫新片《隊冧全世界》（Boy Kills World），片中更有《突擊死亡塔》（The Raid）印尼武術大師Yayan Ruhian坐鎮，大耍狠辣招式！故事講述一個架空未來大都市，被極權政府統治，每年大搞「飢餓遊戲」式的殺戮真人騷，麻痺市民的抗爭意識。聾啞男主角自少於森林習武，只為回城展開復仇大計。大都市中種族混雜，還出現繁體中文字的霓虹燈牌，令人聯想到香港，原來德國導演Moritz Mohr是港產動作片迷！

初執導筒的他，受訪時被問到是否向《醉拳》、《少林三十六房》與《力王》等經典香港功夫片取經時，透露：「絕對係！《力王》入面有幕係搵條腸勒死條友，我成日記起呢幕……我係受《力王》同其他類似電影啟發，呢啲舊港片，英雄暴力片，尤其係吳宇森，佢係我加入影圈嘅原因。我第一次睇《英雄本色》時，睇到茶樓嗰幕周潤發一出場，我就諗，天啊呢個係我睇過最正嘅嘢。由呢刻開始，我由鍾意電影變成愛上電影。」