李幸倪拉隊開騷氣氛熾熱　被觀眾包圍寸步難行

一眾英皇歌手李幸倪(Gin Lee)、泳兒（Vincy）、鄧小巧、許靖韻（Angela）、黃明德（Dark）、洪助昇（Aiden）及今年新人曾傲棐（Arvin）日前舉行校園騷，當晚除了唱歌、跟台下學生們大玩遊戲之餘，還分享面對逆境時如何處理，藉以鼓勵一眾年輕人，同公司的張敬軒雖然未能出席，但亦有拍片為學生打氣，十分有心。

當中以壓軸出場的Gin Lee人氣最勁，未出場時已令觀眾嗌到拆天！當演唱新歌《告別媒氣燈》及《企好》時，Gin Lee走到台下跟觀眾自拍及派心心，此舉更令觀眾陷入瘋狂，完成演繹最後的歌曲後，Gin Lee因為被觀眾包圍搞到寸步難行，久久未能返回台上，場面搞笑。席間，有同學問到生於音樂世家的Gin Lee會否因父母對她的期望而感到壓力？Gin Lee自言比較幸運，父母從來沒有給她壓力，只要求她一件事情:「就係我揀定一樣嘢就要全心去做。回應番嗰位同學仔，如果本身有天賦，我覺得係可以嘗試去發展一下，真誠嘅溝通交流係最好。」

而打頭陣出場的Vincy亦演繹新歌《撞到正》，當唱到副歌時，台下觀眾配合地大叫歌詞中的「鬼」字，全場氣氛熾熱。有同學提問如何面對別人對自己的負評，Vincy認為最重要是「揸住宗旨」:「所有好同唔好嘅Comment我都會睇，因為我想自己進步，同埋亦都係氣度嘅問題，要慢慢去磨練，咁你就會識得去過濾一啲唔應該要聽、或者邊一啲係可以令自己進步。」有學生則請教小巧如何克服唱歌比賽因緊張而失準的情況，小巧表示就算舞台經驗十足的歌手，緊張也是合理的，在台上面着對無數的目光，絕對需要勇氣，不過也可以透過身體練習而得到幫助。