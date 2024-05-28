《九龍城寨》票房破8千萬　胡子彤被當眾求愛

由金像導演鄭保瑞執導、古天樂、林峯、胡子丹、張文傑、黃德斌等主演的電影《九龍城寨之圍城》，票房不斷報捷，截至昨日（27/5）的本地總票房，已錄得$82,513,009，連續27日成為單日票房冠軍，並榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，而該片於各地票房同樣報喜，內地已突破6億人民幣，並陸續在馬來西亞，新加坡、越南、英國、澳洲、美國及法國等地上映，台灣上映10天更高收2,128萬台幣，有望成為2024年最高港產片票房。

德斌、子彤及張文傑日前四出為電影謝票，有在場觀眾激讚在戲中飾演Tiger的德斌：「多謝你哋可以畀我哋睇到好似香港情書嘅電影，同埋德斌你真係好型！」德斌聞言亦開心表示：「好開心齣戲好多新演員，可以同子彤佢哋一齊演出，佢哋真係非常受歡迎。」而日前獲張文傑拍片鼓勵，患先天心臟病的小朋友小鐵漢亦有到場觀看謝票場，小鐵漢以子彤戲中的造型捧場，還手持武士刀，手上又纏上老虎代表向Tiger致敬，對於被司儀歡哪個角色，小鐵漢表示：「喜歡十二少，因為他很好人。」

有現場觀眾要求子彤演繹片中場口，在場司儀問該觀眾可有更大膽要求？女觀眾即語出驚人說：「胡子彤做我條仔啦﹗」子彤即言即目定口呆，還尷尬得躲到德斌背後，場面搞笑。