喺現實生活中有冇遇過高冷女神？冇錯，表面睇嚟，佢哋嘅性格有啲高傲，對一般人嘅態度好冷淡，難以親近，但原來外冷內熱嘅例子相當多，無怪乎四仔片廠咁鍾意借高冷女神過橋，大造文章了！

火氣攻心

職場女性因忙於工作搞到壓力爆煲，點算好？Tushy就透過新作《Spice #4》話畀大家知，可以考慮做番一場床上運動。影片由Valentina Nappi、Asia Vargas、Ember Snow等巨乳索女參演，佢哋喺片中飾演職場女強人，工作時冷若冰霜，私底下卻熱情如火，由於工作壓力大，搞到內心積存大量怒火同慾火，惟有靠約炮App搵男人梳乎。見到呢班脫星喺床上嘅忘我演出，真係乜嘢煩惱都可以拋諸腦後！

名媛解困

有錢名媛為免惹上不懷好意嘅渣男，總會喺人前裝出拒人於千里之外嘅形象，但係人都有生理需要，有乜嘢辦法解決？由四仔片廠Sex on Sight炮製嘅《Blind Hook-Ups》，就為大家揭開謎底。影片由Mike Quasar執導，搵嚟冷艷索女Melissa Stratton、Chantal Danielle同Nicole Aria化身名媛，佢哋喺片中會暗地裏網約男士曳曳，但前提要對方戴住眼罩，以確保自己嘅身份唔會外洩，但百密一疏，有一次因玩得太興奮，扯甩咗對方嘅眼罩，究竟點收科？

闊太秘密

城中闊太有錢又有地位，對一眾唔想再努力嘅男士嚟講，梗係想黐埋去啦！由Elegant Angel出品嘅《Curvy Girls #10》，就同大家分享有關冰山闊太情陷小鮮肉嘅故事。影片搵咗Sid Knox執導，並由巨乳熟女Savannah Bond、Crystal Chase、Queenie Sateen同Slimthick Vic參演，故事講述佢哋喺社交方面一向好謹慎，同男士保持距離，以免陷入迷魂陣，但就有鋪網約小鮮肉嘅癮，點知再冰冷嘅心都有被融化嘅一晚，究竟陷入情慾深淵嘅佢哋，最後能否回復冷靜呢？