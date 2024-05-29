【是日通勝】

農曆四月廿二

甲辰年 己巳月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：會友、裁衣、飾垣

忌：遠行、詞訟、出財

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：被孤單感煎熬，約老友聚聚有助排遣寂寞。

金牛座：沒有急於要完成的工作，可慢慢逐一處理。

雙子座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

巨蟹座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

獅子座：易跟身邊人爆衝突，一人讓一步有助平息。

處女座：易招口舌是非，別和沒教養的人斤斤計較。

天秤座：財運呈上升之勢，謹記搵錢不可以走捷徑。

天蠍座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

人馬座：愛是要說出口的！不要再把情話藏在心裏。

山羊座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

水瓶座：事業受太多因素影響，要保持細心及耐性。

雙魚座：工作效率差，惟有實事求是才可重回正軌。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 偏財旺

（跌）豬 壓力大

鼠：有必要檢討做事手法，以免一錯再錯。

牛：感情出現小風波，坦誠溝通有助化解。

虎：職場小人當道，處理文書要格外小心。

兔：健康出了問題，今天不能夠再熬夜了。

龍：感情關係要用心經營，才可修成正果。

蛇：適合參加社交聚會，容易認識新朋友。

馬：事業上遇到貴人，前景將會愈來愈好。

羊：投資風險大，入市前有必要做足功課。

猴：抵抗力強，盡量減少外出，避免生病。

雞：努力充實自己，為事業發展打好基礎。

狗：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

豬：是日沖煞，生活多變動，心理壓力大。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

旅遊增運

香港人愛旅遊，尤其在旅遊措施復常後，不少人密密出行「報復性出遊」。旅遊不但可紓緩壓力，在玄學上，配合流年方位選擇旅遊地點，也可以催旺運勢呢！

1.自駕遊掛平安飾品

東南方及正西方是龍年病星及災星飛臨的位置，外遊期間最好多加提防，並先購買旅遊保險，以防萬一。不少朋友喜愛自駕遊，在車內掛上保平安物品，例如葫蘆或刻有太歲星君的汽車掛飾，有助出門大吉，事事順利。

2.鈴噹紀念品放病位

不少旅遊景點的紀念品特別喜歡用金色小鈴噹的設計，在風水學上，鈴噹、風鈴、上發條的音樂盒等物品，五行屬金，有化解病氣的作用，拿回家時不妨放在龍年病星飛臨的東南及正西方。如住所的大門及睡房門剛好在這兩個位置，在門把上掛上鈴噹，開關門時發出的聲響有化解病氣的作用，有利健康運。不過，如非用作克制病星，鈴噹或風鈴類等紀念品不應隨便掛在住所內，放在裝飾櫃內最為穩妥。

3.避免帶走石頭樹枝

旅遊時和家人到大自然景點走動，賞心悅目，呼吸新鮮空氣排走體內穢氣，有利身體健康及運勢，當看到漂亮的石頭草木，僅以相機留下紀念就好，避免將郊野的石頭或樹枝等物品帶回家，以防不慎將陰氣帶回，影響家宅運勢。