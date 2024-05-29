星玄｜孫慧雪直言愛仔多過愛老公　嚇壞佗B連詩雅：有咁嚴重咩？

今日係5月29日農曆四月廿二，肖狗朋友偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。兩子之母嘅孫慧雪（雪雪）就係肖狗，佢自去年離巢無綫兼誕下細仔之後，逐漸轉型做KOL，雖然係咁，但依然做到冇停手，而早前佢仲帶埋大仔，現身親子活動，雪雪本身就已經吸引到，唔少美妝品牌客戶，依家再帶埋仔仔，似乎想連親子都撈埋，收入自然多啦。

日前，雪雪接受網台訪問，同現正懷孕嘅連詩雅（Shiga），大談佗B過程及分享必備好物。雪雪指自己生第一及第二個小朋友，一啲都唔容易，又催Shiga唔好隔太耐先再生第二個，因為身體未必負荷到，仲笑話：「我以為自己已經好愛老公，愛到盡，點知當小朋友出世之後，相比起原來我唔係好愛我老公。」即刻嚇到Shiga大問：「有咁嚴重咩？」隨後，Shiga即指自己有同老公陳家樂講話：「無論我哋生咗小朋友都好，你要記住，我哋點解要生小朋友，因為我哋愛大家，所以想有下一代。」場面爆笑。

至於幸運星係天蠍座，身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。洪嘉豪（Kaho）就係天蠍座，上個月佢先後推出全新個人大碟，以及舉行首次個人紅館演唱會，小休期間Kaho，不時都會再次上載個唱嗰陣嘅相片及影片，到社交網，同歌迷網民再次回味當時嘅情形，Kaho你依家身心處於極佳狀態，要唱多啲好歌回饋歌迷呀。