陳瀅年底前雪卵　被「音波功」推動減肥

藝人陳瀅於無綫熱播劇《家族榮耀之繼承者》內，扮演一名任職律師的富家千金，不過卻不獲父母重視，名副其實的「乜都靠自己」。她直言接演此角色感懷身世：「細個時屋企人好重視家姐嘅成績，媽咪又明顯係錫仔（細佬）多啲。最唔開心係家姐揸歐洲車，而我揸日本車，車價應該少咗個零，點知後來家姐撞咗車，佢就攞我架車用，冇人諗過要買番架車畀我囉！」

猶幸陳瀅深得婆婆疼錫，兩婆孫關係密不可分，可惜老人家年前於疫情期間離世，喪失「摯愛」的痛，令陳瀅一直在暗地療傷，未有對外公布這個壞消息。這天她受訪終於放膽盡訴心中情：「當時佢病咗，我返加拿大探過佢，後來要返香港準備為《痞子英雄》開工，我喺酒店隔離期間佢情況差咗，直至我出關返到屋企，就收到佢離世嘅消息。我返唔到去（出席喪禮），因為全組人喺度等我開工，喪禮舉行時只係透過視頻了解情形。」

婆婆至今走了約3年，陳瀅經常於睡夢與對方「蜜會」：「好以早幾日我發夢見到佢煮緊嘢畀我食，仲同我講話呢排我辛苦嘞，應該做啲嘢獎勵自己！」也許「父母緣」比較薄，但她卻從未有埋怨，3姐妹感情更是不錯：「我相信有啲嘢係『命』嚟嘅，冇得強求。父母生我出嚟啫，冇話一定要花時間喺我身上，每個人都有選擇同自己嘅生活，咁我返咗香港發展，亦都冇乜時間陪佢哋。」

陳瀅吃得苦，很早便自食其力，16歲開始打工，餐廳捧餐及沖珍珠奶茶樣樣試過，決定返港生活初期，曾試過年餘沒有收入：「嗰時冇乜工作靠食老本，同個閨密一齊租屋住，我都有諗頂唔到幾耐啦，好彩自己有讀書，有個學士銜頭喺手，最差可以返加拿大搵工，話時話真係有諗過轉行㗎。」這段「黑暗時間」教她明白金錢的真正價值：「老實啲講句，錢唔係萬能，但冇錢又似乎萬萬不能！下個目標我希望喺香港置業，近呢兩年好開心可以做到唔亂使錢啦。」

今次拍《家》劇，陳瀅高興自己因此多了幾位好友，更自爆佘詩曼的「溫柔音波功」很是奏效：「以前幾位經理人叫我減肥，我就係唔聽，呢次同阿佘開工，佢會好細聲咁問我：『妳真係要食咁多？食一半得唔得？』唔知點解我就好受，真係受軟唔受硬。喺馬來西亞開工同陳靜及王敏奕住咗成兩個月，返到嚟好多朋友話我成個人唔同晒，成熟咗。」說到另一位好友JW早前雪卵，單身陳瀅大方透露有意效法：「我都35歲啦，係有咁嘅計劃嘅，應該年尾前可以，等我忙埋手頭上嘅工作先。」

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