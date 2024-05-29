北美史上最低票房電影　嘉芙蓮舊作票房僅收兩舊水？！

今年至今北美整體票房不及去年，其中一部低成本電影《The Seeding》累積票房僅得不夠5,000美元（約3.9萬港元）成為今年至今最低票房電影，不過低算未算低，曾幾何時有部電影《Zyzzyx Road》北美累積票房僅得30美元（約235港元），成為北美影史上最差票房電影。此成績相比起北美史上最高票房《阿凡達》（Avatar）的8億美元（約63億港元）票房數字，絕對是「蚊髀與恐龍髀」！

《Zyzzyx Road》是2006年的電影，影片雖然卡士陣容唔算太弱，有當時已憑劇集《醫人當自強》（Grey's Anatomy）走紅的荷里活女星嘉芙蓮希歌（Katherine Heigl）和《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）已故男星湯沙士摩亞（Tom Sizemore），但仍吸引不到觀眾入場，據知當時僅得德州達拉斯1間戲院1周每日中午放映1場，結果上映7日僅得6位觀眾入場，其中更有兩人是「關係者」該片的化妝師和1名朋友。

影片北美票房慘敗，當時有工作人員解釋指影片的製作人原本冇意於北美發行該片，不過因為要遵守美國演員工會的守則，就是任何250萬美元（約1,955萬港元）成本以下的影片必須要於北美戲院公映。於是該片的監製就被迫於達拉斯以1,000美元（約7,820港元）租戲院放映。不過，幸好影片後來在23個國家發行DVD，其中包括保加利亞、印尼和葡萄牙。截至2006年末，其DVD收入約為37萬美元（約290萬港元），總算為投資者幫補下。

除了《Zyzzyx Road》之外，過往亦有多部電影北美票房收入僅得兩位數，這部電影就是2012年的英國異形片《異形爆倉》（Storage 24），影片雖然在英國及土耳其有幾好的票房成績，但在北美卻僅收72美元（約563港元）。