2024下半年特別郵票登場　呈現經典動畫角色　展示自然景觀及文物

【特約報道】2024年「郵品訂購服務」(7月至12月)已經開始接受訂購喇！今年7月至12月期間發行的特別郵票，主題非常豐富，涵蓋體育盛事、文化、藝術、自然景觀等等，必定有一款吸引到你！

每四年一度的體育盛事奧運將於今年7月26日至8月11日在巴黎舉行。7月率先打頭陣的當然是「支持中國香港代表隊出戰2024巴黎奧運」特別郵票，展示中國香港代表隊曾在奧運會獲獎的比賽項目，包括劍擊、游泳、乒乓球及單車，喜歡運動、想支持香港運動員、或想紀念這項體育盛事的你一定不能錯過！

召喚卡通迷和迪士尼迷！！！！9月份有萬衆期待的「迪士尼」特別郵票，將大眾熟悉及喜愛的經典動畫角色帶到郵票上。郵票設計更融入中國元素，突顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。特別推介以米奇頭形狀剪裁的20元郵票小型張及50元郵票的郵票小型張，非常精緻及可愛！50元的郵票小型張更以22K金箔燙壓，使郵票更顯矜貴！

想增進小朋友對中國成語故事的興趣，並藉此培養他們良好的品格？訂購同樣於9月份發行的「兒童郵票—中國成語故事III」郵票作親子活動教材就最適合不過！郵票以精緻的繪圖展示6個有意義的中國成語故事，以生動有趣的方式表達具有豐富文化內涵及蘊含雋永人生哲理的成語。

另外，上年10月推出的「香港自然景觀—群山」大受歡迎，而今年11月將延續「香港自然景觀」郵票系列，發行「香港自然景觀—自然十景」特別郵票，展示香港自然之美，讓廣大市民欣賞和珍惜本地自然景觀，喜歡自然景觀的你一定不能錯過！這套郵票選材自香港地方志中心舉辦的「香港自然十景評選」，由專家學者甄選三十個自然景觀，再由全港市民及遊客投票選出最具代表性的「香港自然十景」，實在意義非凡！

喜歡文化、藝術和歷史的你亦絕對不能錯過12月發行的「香港故宮文化博物館II」特別郵票！ 郵票展示博物館內更多來自故宮博物院收藏的珍貴文物，體現中華文明的博大精深，並推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞。郵票以金黃色的背景，襯托出多件文物的精緻華麗，實在非常值得收藏！

除此之外，2024年為萬國郵政聯盟成立150周年，香港郵政作為中國代表團成員，特以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題發行一張郵票小型張，以資紀念。

顧客由即日起可於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）預訂以上各款郵品。凡於6月11日（星期二）或之前預訂以上郵品，更可獲贈精美禮品及獎賞積分！

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：