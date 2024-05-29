年度「白手興家女性排行榜」公布 Rihanna過百億身家力壓Taylor成歌手之冠

國際財經雜誌《福布斯》（Forbes）每年都會公布「百大美國最富有白手興家女性」排行榜，結果美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）以30億美元（約234億港元）繼續冧莊成為最「疊水」的演藝界名人。

據雜誌統計，奧普拉由去年25億美元（約195億港元）身家升至今年30億美元身家，而她的收入主要來自投資、監製工作以及炒房地產等，絕對是全方位吸金！而僅次於奧普拉排第2位是美國「真人騷女王」之稱的Kim Kardashian，她目前身家高達17億美元（約133億港元）。

至於近年憑「副業」美妝品牌而瘋狂吸金的美國樂壇天后Rihanna，據統計目前的身家已高達14億美元（約109億港元），連續第2年成為「白手興家女性」之中最富有的女歌手。而排第4位就是另一天后Taylor Swift，過去1年她憑世界巡唱《The Eras Tour》而狂吸金，令2022年的7.4億美元（約57億港元）身家，瘋狂暴升至今年的13億美元（約101億港元），由於她的巡唱早前於歐洲已展開，相信Taylor今年的身家將中幅暴升！而「樂壇大姐大」麥當娜（Madonna）的情況亦與Taylor一樣因巡唱收入，身家亦由2022年的5.8億美元（約45億港元）升至8.5億美元（約66億港元），名副其實「薑愈老愈辣」！

當年也有「後起之秀」，年僅26歲的真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner，憑住個人美妝品牌而暴富，目前的身家估計已高達7.1億美元（約55億港元）排娛樂界「白手興家女性」第7位，絕對「錢」途無限！另方面，奧斯卡金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）就以4.4億美元（約34億港元）身家排第13位，成為電影女演員之中最富有一人！