美麗華旅遊與Samsung合作　推Galaxy S24系列「AI Travel智遊世界」

（左起）美麗華旅遊總經理李振庭先生及三星電子香港有限公司Head of Mobile Experience Stephen Siu。（方偉堅攝）

【特約報道】美麗華旅遊與Samsung攜手合作，推出Samsung Galaxy S24系列「AI Travel智遊世界」推廣活動，透過嶄新AI人工智能將全方位功能，將 AI 融入到日常生活及旅遊，提升旅遊樂趣，並為美麗華旅遊客人提供專屬禮遇！是次活動更特別邀請法國駐香港及澳門總領事Christile Drulhe女士、意大利駐香港總領事Carmelo Ficarra先生、世界各地一眾旅遊局駐香港代表、航空公司及嘉賓於 The Mira Hotel 舉行酒會及新聞發佈會！

Samsung Galaxy S24系列智能手機可以讓用戶往更輕鬆地跨越語言障礙進行溝通，方便出外渡假時使用。即時語言翻譯通話、相片一圈即搜，助你輕鬆暢遊全球。AI 支援的攝影及相片修飾校正極致功能，輕鬆拍出完美相片！旅遊時將創意、效率與可能性盡情釋放，提升到全新水平。

美麗華旅遊與 Samsung「AI Travel 智遊世界」推廣活動詳情如下：

1) 參加旅行團並購買並購買 Samsung Galaxy S24 系列智能手機，即享高達 $1,600 即時團費回贈

由即日起至 2024 年 8 月 31 日，凡報名參加任何美麗華旅遊旅行團，單一收據超過$3,000，並購買 Samsung Galaxy S24 系列智能手機，即可享高達$1,600 即時團費回贈！詳情如下：

2) Samsung Galaxy S24 系列主題旅行團

美麗華旅遊精心挑選世界各地旅行團，於指定出發日期更可試用 Samsung Galaxy S24 Ultra 智能手機，沿途供客人親身體驗免費試用！

3) 「智遊世界」Galaxy S24 」Galaxy S24 Galaxy S24 系列攝影比賽

運用 Galaxy S24 系列智能手機提供一系列 Galaxy AI工具，讓用戶能夠在拍攝照片後透過 AI 技術作出修改及調整，展現創意。透過支援 AI 的裝置，用戶可使用生成式編輯功能，為旅程中拍出完美相片，參加攝影比賽! 詳情如下：

推廣日期：2024年6月1日至8月31日

主題: 旅遊為題材

參加辦法：於推廣期內參加及出發任何美麗華旅遊旅行團之團友，使用 Galaxy S24系列手機拍攝之相片，便可以參賽

上載相片日期：2024年6月1日至8月31日

入圍獎品 (30名)：2024年6月至8月期間，每月均會從參加攝影比賽作品中，選出10位入圍得獎作品合共30名，每位可獲得美麗華旅遊 $500 旅遊禮券。

智尊大獎 (6名)：從30張入圍相片中，由旅遊業界評委，精選6張作品，成為大獎幸運兒！

每位可獲 Samsung Galaxy S24 Ultra 一部 (價值HK$9,898)。得獎結果將於9月公布!