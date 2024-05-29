章尾而洗腦新歌MV有突發情況　刪走所有相關片段

創作歌手章尾而（Jamie）事隔半年推出新歌《DONT WANNA BE LIKE ME》，新歌挑戰Trap Soul的曲風，與她以前的R&B及New Soul曲風截然不同，網民大讚新歌「好洗腦」。不過MV卻不順利要重拍，她透露：「其實MV早兩個月已經拍好咗，但因為突發情況所以要刪減所有相關片段重新再拍。在最短嘅時間內，用了兩天親手製作了一條玫瑰花連身裙，自己都好鍾意，因為成條裙都係玫瑰花，覺得好浪漫。」

她在社交平台也提及此事，但沒有透露「突發情況」究竟是甚麼一回事，見她一面無奈，相當配合新歌主題，新歌是以反諷的方式帶出要愛自己。MV有被五花大綁、紅布披面及全身似扯線公仔。她除身兼曲、詞、監外，MV中的造型也由她一手包辦。其創作靈感乃自身經歷：「大約5年前，為咗追求好睇身型開始用自己方法節食，最後演變為暴食狀態，因為太肚餓食太多嘢。直到有日因為食到作嘔，嗰一刻我對鏡爆喊，覺得自己好可悲，經過一番掙扎後終於醒覺知道再咁落去會變成病態。」希望憑歌鼓勵身邊朋友愛自己，Jamie並計劃有意開首個個人演唱會。