曾與成龍許冠文合作　《教父》金牌監製Al Ruddy離世

曾監製兩部奧斯卡得獎電影《教父》（The Godfather）與《撃情》（Million Dollar Baby）的美國金牌電影監製Al Ruddy，周六（25日）因病離世，享年94歲。

憑《教父》系列走紅的阿爾柏仙奴（Al Pacino）於Al離世後即發聲明，在聲明中他表示：「Al在《教父》整個拍攝過程中對我非常之好，就算他們（電影公司）不想用我，他都堅持用我。正當我需要時他給我鼓勵，而我永遠都不會忘記。」2022年串流平台派拉蒙+就以Al Ruddy拍攝《教父》的過程改編成劇集《The Offer》，並由男星Miles Teller飾演他，Miles回應Al的死訊時表示自己好榮幸能飾演他。

除了《教父》之外，Al生前亦監製過多部賣座及贏盡口碑的影片，其中包括影星畢雷諾士（Burt Reynolds）主演的代表作《一龍五虎》（The Longest Yard）以及於80年代畢主演的《炮彈飛車》（Cannonball Run）兩集。《炮》是Al與嘉禾合資的大卡士電影，除了畢雷諾士之外，全片有數10位當紅巨星包括「007」羅渣摩亞（Roger Moore）、女星花拉科茜（Farrah Fawcett）等合演，其中香港兩大巨星成龍與許冠文亦有份演出。除了電影之外，Al Ruddy於1998年亦監製過洪金寶主演的美劇《過江龍》（Martial Law），並成功將「大哥大」進軍美國市場。