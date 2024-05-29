蔡少芬送張晉「入五」超大禮物　斥4,400萬再買元朗獨立屋

蔡少芬（Ada）與老公張晉向來喜買磚頭，Ada近年在內地發展，更是水喉充足。睇見樓市撤辣後，不少名人趁入市成本大減下入市。原來Ada和張晉亦趁勢「撈底」尋寶，本月中以4,400萬元購入元朗爾巒一幢洋房，呎價約1.7萬元，原業主持貨約7年半，實蝕近千萬元離場。事實上Ada早於9年前以2,634萬元一手購入爾巒一幢洋房，是次張晉入市，屬加碼增持同屋苑物業，共涉資逾7,000萬元。

資料顯示，元朗爾巒巴維拉大道雙號洋房，實用2,562方呎，4房4套間隔，本月中以4,400萬元易手，實呎17,174元，登記買家為張晉（ZHANG JIN）。原業主2016年11月5,151.5萬元購入，持貨約7年半，帳面蝕751.5萬元或15%，連使費計料實蝕逾970萬元或19%。翻查資料，Ada於2015年以2633.9萬元購入爾巒迪維尼亞大道雙號屋，實用1,694方呎，實呎15,548元，即Ada及張晉先後共斥約7034萬元購入同屋苑兩幢洋房。

約一周前Ada在社交網大晒和兒女與張晉慶祝50歲的生日相片，市場亦有傳出，物業屬Ada送予丈夫的入「五」的生日禮物。Ada一向鍾情「磚頭」，在內地及本港持有不少物業，除爾巒外，Ada在港還持有九龍站凱旋門、何文田皓畋、灣仔囍匯等單位。