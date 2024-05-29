【簡潔生活學】雪櫃問題天天都多

早陣子，在電台節目曾談論過有關整理長者廚房，「雪櫃」是一個重點Check Point，後來，不少網友都會分享個人經驗或提出相關問題，似乎雪櫃收納關注度十分高。

其中有位年近60的Y女士，她說不知道自己是否因為收納不當，沒有將食物分類、定期清理等等，結果有天發現冰箱雪糕溶掉，最奇怪是內部有些結冰，但同時底部又出現漏水，她第一時間「清倉清潔」，再找來相熟的師傅，初步懷排水喉管堵塞或是出風位受阻，當Y講解家庭使用習慣後，也大概知道問題所在。

首先，Y的孫仔有一個壞習慣，就是經常打開雪櫃，說要感受涼意，雖然訓斥了多次，還是無用。相信很多人都知道，雪櫃門常打開或是沒關好，都會影響製冷效果，當每次打開雪櫃門熱氣就會進入，形成積水，慢慢凝結而成冰。

另一個問題，就是她們一家5口，雪櫃內有很多「儲糧」，經常擠得滿滿，因此令通風不良，甚至阻塞出風口，影響氣流而導致結冰等問題。

經過這次慘痛經歷，Y開始嘗試改變習慣，忍手不趁平價大量入貨，也定期檢查食用日期及清理，也轉用食物盒或密實袋。在此，想補充一下，雖然常建議食物盒首選長方形或方形，因為容易疊放又夠慳位，不過，在針對一些家庭容易出現「常滿」情況下，不妨改用圓形盒，為甚麼呢？因為圓形盒之間縫隙較大，冷空氣對流效果較好，當空氣對流愈順暢，食物保鮮效果也就愈好了，始終一家人的健康才是最重要。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

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