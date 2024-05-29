汪小菲新婚宴客再去新舖開張　人氣狂飆變大紅人

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲周一（27日）晒出同台灣網紅女友馬曉梅（Mandy）領證合照，宣布二人正式成婚。之後佢同Mandy嘅行蹤就成為網友關注重點，就好似早前已經爆出過二人手拖手在停車場放閃，原來佢哋係急急腳出席婚後首場宴客，汪小菲喺包廂請親朋好友食飯，包廂玻璃窗上仲貼埋大大隻囍字，瀰漫祝福氛圍，難怪再做奶奶嘅張蘭都開live賀個仔，邊播《甜蜜蜜》邊誇讚阿仔：「其實汪小菲是一個特別愛家的人，是一個絕對的暖男，他經常經常的會給你帶來驚喜，特別浪漫，永遠要相信愛情。」又透露汪小菲將參加世界食品峰會及剪綵活動：「我覺得這種蜜月這樣度過是非常有意義的，邊工作邊度過他們的蜜月，大家恭喜一下汪小菲。」張蘭仲突然表示自己非常滿意剛入門嘅新媳婦，對佢「像對親女兒一樣的親」。

而汪小菲領結婚證後，佢已急急去旗下食店新舖開張，佢現身上海剪綵，據現場人直指當時商場迫到萬人空巷，仲有人寸爆指比大S現任老公具俊曄演唱會嘅人更多。High爆嘅汪小菲新婚後人氣極高，佢仲主動為台下員工埋單，新店就畀嚟餐廳食飯嘅顧客免單，相當豪氣。同日，汪小菲又拖埋Mandy現身剪綵儀式，果然係大紅人。

到咗夜晚，佢都終於有時間同Mandy過二人世界，仲帶老婆去咗上海外灘著名餐廳，該店由米芝蓮三星廚師擔任主廚，加上服務費，人均1萬蚊人仔起步，寵妻無極限。汪小菲更主動上載當晚影片，見到佢同Mandy餐飯有晒蛋糕、鮮花、美食，又頭貼頭吹蠟燭、比心等動作，即收到大量網友祝福。