郭晉安離婚後首公開露面　親解轉讓股份避分身家揣測

3屆「視帝」郭晉安與歐倩怡月初在社交網驚爆結束18年婚姻，透露早於兩年前已經分居，最終決定離婚。公佈消息後一直未有露面的安仔今日於將軍澳電視城為新劇《金式森林》進行造型暨 拜神儀式。安仔繼《回歸》時隔兩年後再拍劇，問到是否因要處理屋企事、離婚問題？他說：「呢啲係我哋兩個人之間嘅事，都知道大家好關心，係因為兩方都需要有自己嘅進程。（和平分開？）和平㗎，大家傾好晒，大家知道對方嘅嘢、Cindy都明白、仔女都明白。（仔女有冇唔開心？）冇，依家我同小朋友都一齊住，大家相處好開心，嚟緊8月我會陪大仔去英國讀書開學。（離婚影響工作心情？）冇嘢，因為都已經係兩年前嘅事，都過咗去兩年，大家生活得好好，各自有有自己生活。（離婚牽涉第三者？）唔會，人哋猜測嘅嘢唔好理咁多，呢啲係我哋私人事。」

另外，有指他代言的保健品公司近日申請上市，從申請文件顯示，郭晉安除了是代言人，更是創辦人之一，2000年與胞姐郭致因創立該公司，而他在2022年3月23日，將該公司旗下的兩間子公司的股份全部轉讓予姐姐，正好與歐倩怡分居的時間線脗合，令外界揣測避離婚分身家，對此他表示：「呢啲嘢我同Cindy已經溝通好，大家都知道咩事，所以唔需要去揣測。（贍養費有否爭拗？）我哋兩個知道，其實有咩都係我哋兩個去溝通，大家唔使擔心，不如大家擔心我咁耐冇拍劇會唔會緊張，因戲裏面我有3個好大個嘅仔。」劇中莊子璇飾演他的女兒，安仔笑言好似感到自己的女兒也大得很快，又感謝一班「仔女」見面便已經叫他Daddy。